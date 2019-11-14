Звинувачення необґрунтовані: фігурант справи VAB Банку розніс претензії НАБУ і САП

Ексзаступник глави НБУ, глава правління Райффайзен Банку Аваль Олександр Писарук заявив, що вважає необґрунтованими підозри силовиків на свою адресу у справі VAB Банку Олега Бахматюка.

Про це він повідомив, коментуючи звинувачення з боку Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро України, передає "Ліга Фінанси". Заява була зроблена в кулуарах Вищого антикорупційного суду, де 14 листопада Писаруку обирають запобіжний захід, зазначає видання.

Олександр Писарук vesti.ua

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"Видаючи кредит VAB, НБУ діяв у рамках законодавства: у нас була оцінка застав від незалежного оцінювача, крім того, дві рецензії, зокрема від міжнародної компанії. Це саме по собі давало нам певний комфорт при видачі кредиту. Але крім цього ми вперше в історії НБУ запросили особисту поруку власника і зобов'язання докапіталізувати банк", – сказав Писарук.

Він також зазначив, що стабілізаційний кредит був виданий за умови, що гроші підуть на виплати вкладникам банку.

"Ми намагалися врятувати його від банкрутства, тому власник і підписав зобов'язання про докапіталізацію. Якби не кредит НБУ, Фонду гарантування (ФГВФО) довелося б виплачувати кошти клієнтам банку за свій рахунок, навантаження на державу збільшилося б", – стверджує він.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) вимагає заарештувати Писарука з можливістю внесення застави у розмірі 30 млн грн.

За нього готові поручитися 14 осіб, серед них – глава НБУ Яків Смолій, заступники глави НБУ Катерина Рожкова, Олег Чурій, Дмитро Сологуб, Роман Борисенко, колишній глава Райффайзен Банку Володимир Лавренчук, голова інвестфонду Dragon Capital Томаш Фіала, член наглядової ради Фармак і експрезидент Київстару Петро Чернишов.

Зазначимо, що 13 листопада НАБУ повідомило про підозру власнику VAB Банку Олегу Бахматюку і колишньому главі правління Денису Мальцеву. Бахматюк у відповідь заявив, що йому нічого офіційно не вручали.

"Я нікуди не бігав, активно працюю", – прокоментував бізнесмен повідомлення про нібито втечу у зв'язку з початком 11 листопада затриманнями в Україні у справі VAB Банку.

Бахматюк зазначив, що найближчими днями продовжить переговори з торговельними компаніями та інвесторами за раніше наміченою програмою, проте потім планує повернутися в Україну і працюватиме з адвокатами.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

11 листопада з'явилася інформація про те, що працівники НАБУ прийшли до офісу Райффайзен Банку, щоб затримати главу правління Олександра Писарука, який раніше працював заступником ексглави Нацбанку Валерія Гонтаревої.

НАБУ і САП затримали 7 осіб за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком у 2014 році ПАТ "ВіЕйБі Банк".

Бахматюк написав відкриту заяву президенту Володимиру Зеленському з приводу обшуків і затримань працівників його компанії.

Генеральна прокуратура України підготувала підозри ексголові Національного банку України Валерії Гонтаревої, а також першій заступниці голови НБУ Катерині Рожковій.

Вищий антикорупційний суд заарештував трьох підозрюваних у справі про виведення 1,2 млрд грн кредиту НБУ, виданого VAB Банку – Андрія Яцюта, Аллу Шульгу і Миколу Каленського.

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