"Звільнити всіх!" Гончарук розповів про перші кроки на посаді прем'єр-міністра

Кабінет міністрів найближчого місяця проведе аудит всіх державних органів і звільнить усіх неефективних керівників.

"Мої перші кроки – кадрові", – заявив новий прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, передає УНІАН.

"Я вважаю, що за цілими галузями сидять окремі персонажі, які досі "пиляють" наші з вами ресурси, досі розподіляють на свою користь державне майно", – підкреслив глава уряду.

За його словами, кадрові рішення необхідно починати з оцінки ефективності.

"Ми хочемо найближчого місяця проаналізувати діяльність усіх органів і звільнити всіх неефективних керівників. Окремих, до речі, й аналізувати нічого, наприклад, ДАБІ, Держкомзем", – підсумував Гончарук.

Гончарук заявив, що Кабінет міністрів звільнить усіх неефективних керівників державних органів Facebook Олексій Гончарук

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 29 серпня, почалося перше засідання Верховної Ради IX скликання. 424 народні обранці принесли урочисту присягу й отримали мандати. До порядку денного першого засідання було включено 27 пунктів, зокрема організаційного та кадрового характеру.

Спікером парламенту обрали голову партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова. За відповідне рішення проголосували 382 парламентарі.

Потім Верховна Рада України затвердила на посаді прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

На першому засіданні нової Верховної Ради підтримали створення 23 парламентських комітетів, а також затвердили їхнє керівництво і склад.

Так, за нову структуру проголосували 318 народних депутатів. Зазначимо, що раніше у Верховній Раді діяли 27 комітетів і комісія з питань приватизації.

Також було ухвалено рішення, що кількість їхніх членів не може бути менше 5 осіб, але й не більше 34.

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