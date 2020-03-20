Звільнення на карантині в Україні: роботодавців штрафуватимуть на 50 тисяч

В Україні керівникам компаній, які незаконно звільняють працівників під час карантину, загрожує штраф до 51 тис. грн або виправні роботи.

Про це заявив начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе, передає пресслужба МВС. Крім штрафу, їм може загрожувати позбавлення права обіймати певні посади.

За його словами, в разі незаконного звільнення працівники можуть звертатися на 102 або писати заяву в поліцію за статтею 172 КК (грубе порушення законодавства про працю).

Звільнення на карантині

"Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 тис. – 51 тис. гривень). Або позбавлення права обіймати певні посади. Також керівників можуть позбавити права займатися певною діяльністю на термін до трьох років, або покарати виправними роботами на термін до двох років", – сказав Цуцкірідзе.

Заступник голови Нацполіції також нагадав про статтю 173 КК (Грубе порушення угоди про працю).

"Коли людину приймають на роботу і укладають договір між нею і роботодавцем, прописані певні умови. Роботодавці не можуть їх погіршувати під приводом карантину, інакше їм доведеться відповідати за такі дії. Поки про такі випадки я не чув, всі з розумінням підходять до ситуації", – розповів Цуцкірідзе.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україні багато підприємств через карантин відправляють працівників у відпустку за свій рахунок, на що згідно із законодавством не мають права.

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