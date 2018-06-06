Звільнення Данилюка: з'ясувалося, чи є голоси

У Верховній Раді України є голоси за відставку міністра фінансів Олександра Данилюка.

Про це OBOZREVATEL повідомила глава комітету з питань податкової та митної політики, народний депутат від Блоку Петра Порошенка Ніна Южаніна.

"Те, що я чула в парламенті, - більшість депутатів будуть голосувати за відставку Данилюка", - сказала Южаніна.

Хто може зайняти крісло міністра, Южаніна поки не знає.

"Поки ніяких кандидатур немає. Все це тільки що сталося. Думаю, що поки виконувати обов'язки міністра буде заступник Оксана Маркарова", - вважає нардепа.

Раніше OBOZREVATEL опублікував ексклюзивні документи, які доводять, що Данилюк не тільки не залишив свій бізнес, але ще й зберігав британський паспорт мінімум до 2015 року, порушивши закон. Компанії Данилюка активно функціонували весь час, поки він будував кар'єру державного службовця.