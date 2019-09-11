Звільненим із полону Кремля українцям нададуть грошову допомогу: скільки виплатять

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що кожен із 35 звільнених українських громадян отримає одноразову грошову виплату у розмірі 100 тисяч гривень.

Відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив у середу, 11 вересня, повідомила омбудсмен у Facebook.

"Відповідальним у виконанні урядового рішення є Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб", – наголосила Денісова.

За її словами, виплати здійснюватимуться у встановленому порядку.

"Вважаю, що соціальна підтримка нещодавно звільнених військових моряків і політв'язнів та їхніх родин є надзвичайно важливою", – резюмувала Денісова.

Людмила Денісова заявила, що кожен із 35 звільнених українських громадян отримає одноразову грошову виплату у розмірі 100 тисяч гривень

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Україна і Росія у суботу, 7 вересня, провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими приземлилися у Москві і Києві.

Україні віддали всіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів. Других у результаті тривалих переговорів помилував своїм указом президент РФ Володимир Путін.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував великий обмін, заявивши, що і він, і Путін виконали обіцяне.

Обмін полоненими між Зеленським і Путіним викликав ажіотаж на Заході.

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