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11 вересня • оновлено в 22:19
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Звільненим із полону Кремля українцям нададуть грошову допомогу: скільки виплатять

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що кожен із 35 звільнених українських громадян отримає одноразову грошову виплату у розмірі 100 тисяч гривень.

Відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив у середу, 11 вересня, повідомила омбудсмен у Facebook.

"Відповідальним у виконанні урядового рішення є Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб", – наголосила Денісова.

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За її словами, виплати здійснюватимуться у встановленому порядку.

"Вважаю, що соціальна підтримка нещодавно звільнених військових моряків і політв'язнів та їхніх родин є надзвичайно важливою", – резюмувала Денісова.

Людмила Денісова заявила, що кожен із 35 звільнених українських громадян отримає одноразову грошову виплату у розмірі 100 тисяч гривень

Людмила Денісова заявила, що кожен із 35 звільнених українських громадян отримає одноразову грошову виплату у розмірі 100 тисяч гривень

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Україна і Росія у суботу, 7 вересня, провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими приземлилися у Москві і Києві.

  • Україні віддали всіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів. Других у результаті тривалих переговорів помилував своїм указом президент РФ Володимир Путін.

  • Президент України Володимир Зеленський прокоментував великий обмін, заявивши, що і він, і Путін виконали обіцяне.

  • Обмін полоненими між Зеленським і Путіним викликав ажіотаж на Заході.

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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Как украинским морякам по лёгкому срубить бабла ? Оказывается всё просто сдать свои корабли и тебе тут и почёт, и награды ,и звания и деньги! Учитесь ,всушники , бегите в Россию сдаваться! И будут вам награды и звания ,и деньги! Главное ,что риск минимальный!)))))
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Serov Oleg
Serov Oleg
гуляй,рванина...
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Интересно а зарплату (тем же морячкам и ВСУшникам ) запотють ?? ИЛИ ОНИ ТИПА ПРОГУЛЬЩИКИ И НЕРАБОТАЛИ ??
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