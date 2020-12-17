'Слуги' провалили призначення Вітренка міністром: усі гучні скандали довкола його кандидатури

Верховна Рада в четвер, 17 грудня, провалила призначення Юрія Вітренка віцепрем'єр-міністром і міністром енергетики. Раніше профільний комітет відхилив його кандидатуру.

"За" відповідне рішення проголосували 186 нардепів із 225 необхідних. Президентська фракція "Слуга народу" дала 153 голоси, партія "За майбутнє" – 18, "Довіра" – 12 (щоб подивитися результати поіменного голосування, доскрольте до кінця сторінки).

Під час представлення кандидата в Раді, прем’єр-міністр Денис Шмигаль підкреслив, що Вітренка вибрали через його багаторічний досвід роботи в енергетиці.

Сам колишній менеджер "Нафтогазу", виступаючи в Раді, заявив, що йому запропонували посаду зважаючи на його ефективну роботу в НАК. Варто відзначити, що збитковим "Нафтогаз" став, зокрема, внаслідок роботи самого Вітренка (за 9 місяців 2020 року збиток склав 600 млн доларів).

"Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав мені, що з огляду на те, як я зарекомендував себе як ефективний менеджер, то я зможу ефективно підсилити урядову команду... Вже тривалий час у нас немає постійного міністра енергетики, від чого страждає дуже важлива галузь, яка забезпечує життєдіяльність українців", – сказав він у парламенті.

Результати поіменного голосування:

Раніше Вітренко заявив, що отримає державні облігації на 4 млн доларів заради усунення конфлікту інтересів під час його призначення міністром. Так, він не тільки отримає величезну премію, але ще й заробить відсотки на ній.

"Я не отримував жодних грошей. Угода з "Нафтогазом" передбачає, що вся сума вже направлена до бюджету. Я натомість отримую довгострокові гривневі облігації, причому я не вимагаю виплати штрафів за несвоєчасну виплату премії", – зазначив він на засіданні парламентського комітету з енергетики і ЖКГ.

Водночас оскільки він отримав премію без рішення суду, щоб уникнути конфлікту інтересів, але посаду так і не отримав, то питання про те, чи поверне він суму назад, залишається відкритим.

Співрозмовники OBOZREVATEL у Кабміні повідомляли, что колишній топменеджер "Нафтогазу" напередодні голосування отримав премію на свій рахунок в Ощадбанку – 7,290 млн доларів "чистими" (без урахування податків) – це близько 170 млн грн.

Незважаючи на збитки "Нафтогазу" в розмірі 19 млрд грн, у бюджеті знайшли гроші на виплату премії для Вітренка. До того ж у головному фінансовому документі країни не заклали гроші для необхідного підвищення зарплат медикам.

Юрій Вітренко – український економіст і фінансист. Гендиректор інвестиційної компанії ЕйВайЕй кепітал (AYA Capital). Ексдиректор з розвитку бізнесу "Нафтогаз України".

Мати – Наталія Вітренко – український політик, лідер Прогресивної соціалістичної партії України, народний депутат II і III скликань.

У 2006-2007 рр. – став радником, а потім головним радником голови правління "Нафтогазу".

У 2008-2014 рр. – був запрошений виступити як один із організаторів реструктуризації міжнародних боргів НАК. Після зміни керівництва компанії 2010 року його залишили позаштатним радником.

У 2010 році заснував інвестиційну компанію ЕйВайЕй Кепітал (AYA Capital).

13 листопада 2018-го був призначений на посаду виконавчого директора "Нафтогазу".

17 липня 2020 року Вітренко покинув посаду виконавчого директора НАК.

Як вдалося дізнатися OBOZREVATEL від співрозмовників у фракції "Слуга народу", інформація про те, що колишній менеджер "Нафтогазу", який судиться з ексроботодавцем за премію, може посісти крісло міністра енергетики, викликала бурхливу реакцію. Частина енергетичних компаній, а разом із ними і наближені нардепи не підтримували кандидатуру Вітренка.

"Слуга народу" 15 грудня провела засідання, на якому був присутній президент Володимир Зеленський. Зокрема, нардепи заслухали кандидатів на посади в Кабінеті міністрів, серед яких був і Вітренко.

На брифінгу після засідання глава партії Олександр Корнієнко розповів, що остаточні рішення щодо кандидатів "слуги народу" за підсумками засідання не ухвалили.

"Ми будемо проводити так зване "сигнальне голосування". Тільки до ранку будемо мати картину", – сказав народний депутат. Питання у "слуг" були до кандидатів на посади міністрів енергетики й освіти, зазначив Корнієнко.

Про те, що Вітренко вирішив через суд зажадати нарахувати йому премію, стало відомо 12 грудня. Через конфлікт інтересів ексменеджера НАК – мова про його призначення в Кабмін – Офіс президента України доручив "Нафтогазу" підготувати платіжку для виплати колишньому топменеджеру премії в розмірі 94 млн грн.

OBOZREVATEL публікував повний текст заяви Вітренка в Печерський суд із вимогою про виплату премії.