Звідки три мільйони? Черговий "слуга народу" різко збагатився

Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Іван Юнаков заробив майже 3 млн грн з жовтня 2019 року.

Про це йдеться в тексті його декларації, повідомляє "Інформатор". Згідно з документом, нардеп задекларував дохід від відчуження нерухомого майна на суму 2 млн 884 тис. грн.

Іван Юнаков informator.press

При цьому першого жовтня Юнаков задекларував дохід від відчуження рухомого майна в розмірі 925 тис. грн. Тоді Юнаков, швидше за все, продав свій автомобіль бізнес-класу BMW 520i, припускає видання

В кінці жовтня Юнаков задекларував дохід, отриманий від відчуження нерухомого майна в розмірі 1,51 млн грн. Згодом Юнаков також отримав дохід від реалізації нерухомості – 587 тис. грн.

Видання підкреслює, що нардеп має низку об'єктів нерухомості в Києві і області, тому поки неясно, яка саме нерухомість була продана в жовтні і листопаді. Також незрозуміло, про продаж якого нерухомого майна йде мова зараз.

За минулий рік Юнаков як приватний підприємець заробив 4,79 млн грн. Також на його рахунках зберігається 797 млн грн і $ 250 тис., які він, згідно з офіційною біографією, заробив, працюючи архітектором.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як депутат парламенту від "Слуги народу" Ірина Березова потрапила в скандал після того, як з'ясувалося, що вона заробляла в Криму і отримала квартиру за 10 млн.

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