Зважувати фури на дорогах буде СБУ, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський через відсутність довіри до "Укртрансбезпеки" доручив здійснювати габаритно-ваговий контроль на дорогах представникам СБУ та Національної поліції.

Про це сказано на сайті глави держави. За його словами, необхідно встановити 50-80 комплексів автоматичного габаритно-вагового контролю по всій Україні та мінімізувати людський фактор.

Він також поставив завдання Міністерству інфраструктури впровадити систему автоматичного габаритно-вагового контролю на дорогах та перезавантажити Державну службу з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпеку"), щоб зберегти нові автошляхи, які споруджують у межах Національної програми "Велике будівництво".

"Ми знаємо про велику проблему – ми будуємо (автодороги. – Ред.), а "товариші" з "Укртрансбезпеки" – не всі, але в цілому – вони руйнують. Через те, що не контролюють перевантажені перевезення, особливо зараз, у період сільськогосподарських робіт. І ці вантажівки розбивають нові, сучасні дороги, які зараз ремонтують", – сказав президент.

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