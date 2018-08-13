Зважився на хитрість: Дерипаска вигадав, як обійти санкції США

Група En+ російського мільярдера Олега Дерипаски представила Мінфіну США остаточний план з виведення компанії з-під санкцій.

Як повідомляє Лента.ru з посиланням на Financial Times, бізнесмен хоче продати акції компанії російському банку ВТБ, знизивши таким чином свою частку до 45%. В даний час Дерипасці належать 66% акцій En+ - через них він контролює 48% в компанії "Русал". Також підприємець погоджується юридично не перешкоджати призначенню незалежних директорів En+.

Крім того, всі дивіденди від акцій Дерипаски, що залишаться, будуть спрямовані на escrow-рахунок (особливий тип довірчих рахунків) без можливості виведення грошей, поки з нього не будуть зняті санкції.

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Видання зазначає, що Вашингтон може не схвалити участь в цьому плані ВТБ, частина активів якого (менше 2%) також знаходиться під американськими санкціями.

Як повідомлявOBOZREVATEL, компанії Дерипаски разом з іншими російськими підприємствами і приватними особами потрапили під чергову хвилю обмежувальних заходів 6 квітня. Їм заборонено експортувати продукцію в США, а їхнім партнерам по всьому світу теж загрожують обмеження. Після цього вартість акцій компаній різко обвалилася.