Зустріч Зеленського з Туском: з'явилися позитивні для України новини

Євросоюз має намір зберігати фінансову підтримку України для стабілізації її економіки, незважаючи на війну на Донбасі.

Про це заявив глава Євроради Дональд Туск після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі. "ЄС завжди буде зберігати свою фінансову підтримку для економічної стабілізації", - сказав він на прес-конференції.

Також він додав, що Європейський Союз засуджує рішення РФ щодо видачі російських паспортів громадянам України на Донбасі і в окупованому Криму.

"Ми засуджуємо рішення Росії щодо надання російського громадянства українцям на Донбасі фізичними або юридичними особами України з Криму. Це суперечить угодам в Мінську", - сказав європейський чиновник.

Він також зазначив, що ЄС буде і далі підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України.

Зеленський і Туск

У той же час Зеленський заявив, що одним з головних його пріоритетів є протидія агресії РФ і консолідація міжнародної підтримки України.

"Серед своїх ключових пріоритетних завдань бачу також протидію російської агресії і консолідацію міжнародної підтримки в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність України", - сказав він.

Зеленський підкреслив, що закликав до посилення санкційного тиску на РФ, щоб "повернути мир в Україну".

Також на зустрічі було підтверджено, що саміт Україна-ЄС відбудеться в Києві 8 липня. "Не може бути Європи без України", - нагадав Дональд Туск свою історичну промову після зустрічі з Зеленським.

На зустрічі @ZelenskyyUA з @eucopresident Було підтверджено, что саміт Україна-ЄС состоится в Киеве 8 липня. "Чи не может буті Європи без України", - нагадала Дональд Туск свою історічну Промова после зустрічі з Українським Президентом. Pic.twitter.com/ZvmLc4Oa3G - APU (@APUkraine) 5 червня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава представництва Європейського союзу в Україні Хьюг Мінгареллі заявив, що Україна не змогла використати 8 мільярдів євро допомоги, які були їй виділені міжнародними партнерами.

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