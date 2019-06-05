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Зустріч Зеленського з Туском: з'явилися позитивні для України новини

1.7тЧитати матеріал російською

Євросоюз має намір зберігати фінансову підтримку України для стабілізації її економіки, незважаючи на війну на Донбасі.

Про це заявив глава Євроради Дональд Туск після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі. "ЄС завжди буде зберігати свою фінансову підтримку для економічної стабілізації", - сказав він на прес-конференції.

Також він додав, що Європейський Союз засуджує рішення РФ щодо видачі російських паспортів громадянам України на Донбасі і в окупованому Криму.

"Ми засуджуємо рішення Росії щодо надання російського громадянства українцям на Донбасі фізичними або юридичними особами України з Криму. Це суперечить угодам в Мінську", - сказав європейський чиновник.

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Він також зазначив, що ЄС буде і далі підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України.

Зеленський і Туск

Зеленський і Туск

У той же час Зеленський заявив, що одним з головних його пріоритетів є протидія агресії РФ і консолідація міжнародної підтримки України.

"Серед своїх ключових пріоритетних завдань бачу також протидію російської агресії і консолідацію міжнародної підтримки в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність України", - сказав він.

Зеленський підкреслив, що закликав до посилення санкційного тиску на РФ, щоб "повернути мир в Україну".

Також на зустрічі було підтверджено, що саміт Україна-ЄС відбудеться в Києві 8 липня. "Не може бути Європи без України", - нагадав Дональд Туск свою історичну промову після зустрічі з Зеленським.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава представництва Європейського союзу в Україні Хьюг Мінгареллі заявив, що Україна не змогла використати 8 мільярдів євро допомоги, які були їй виділені міжнародними партнерами.

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Особи
Володимир ЗеленськийДональд Туск
Місце
Україна
Тег
Євросоюз
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