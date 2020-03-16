Зустріч Зеленського з великими бізнесменами: стало відомо про домовленості

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з великими бізнесменами 16 березня нібито просив їх перерахувати кошти в фонд для закупівлі тестів на коронавірус, а також допомогти владі на місцях.

Про це виданню "Цензор.Нет" розповів один із бізнесменів, який був присутній на засіданні, повідомив журналіст Юрій Бутусов у Facebook.

"Треба виконувати ті функції місцевої влади, які вони самі виконувати нездатні або не мають ресурсів для виконання. Мається на увазі, що ми повинні в регіонах, де у нас підприємства, скоординуватися з облдержадміністраціями, перевірити роботу місцевих лікарень, забезпечити їх необхідним, скласти списки малозабезпечених і забезпечити їм доставку харчування, насамперед людям похилого віку, щоб виключити для них необхідність виходити з дому. 1000 гривень доплати пенсії, які пообіцяв президент – це крапля в морі, яка нічого не вирішить", – сказав бізнесмен.

Зустріч із Зеленським 16 березня president.gov.ua

Він додав, що, згідно з прогнозами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, за перший квартал 2020 року повністю провалено виконання державного бюджету, в січні-березні бюджет не отримає більше 20% запланованих доходів. У другому кварталі буде ще більше падіння.

"Ситуація критична і все залежить від нас, від бізнесу. Загалом, треба брати відповідальність на себе, як у 2014-му", – зазначило джерело.

За його словами, деякі бізнесмени заявили, що не можуть допомогти в боротьбі з коронавірусом. "Це, на мій подив, були деякі компанії з "нової економіки" – деякі гіганти інтернет-торгівлі, фармацевтики", – сказав бізнесмен.

"Про те, що повинна держава зробити для бізнесу, на зустрічі нічого сказано не було. Але президент пообіцяв провести нову зустріч у четвер, де ми зможемо, я сподіваюся, озвучити і свої питання", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський ввечері у понеділок, 16 березня, також ініціював термінове засідання фракції "Слуга народу" в Офісі президента.

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