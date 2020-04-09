Росія готова брати участь в угоді ОПЕК щодо скорочення нафтовидобутку в рамках своєї частки.

Про це заявив "Интерфаксу" офіційний представник Міненерго РФ, не уточнивши можливих обсягів зниження.

РБК підрахував, що Росія може знизити видобуток приблизно на 14% від рівня першого кварталу. Таким чином зниження складе 1,6 млн барелів на добу.

нафтова війна

У четвер, 9 квітня, учасники угоди ОПЕК+ обговорять її подальшу долю. Раніше президент РФ Володимир Путін казав, що для оздоровлення ринку глобальний нафтовидобуток треба скоротити на 10 млн барелів на добу.

Храктерно, що раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Штати навряд чи підуть на скорочення видобутку нафти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, саме Трамп анонсував нові переговори у форматі ОПЕК+. Після спілкування з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом він оголосив, що з ринку може зникнути 10-15 млн барелів.

Передбачалося, що зустріч ОПЕК+ відбудеться 6 квітня, але її перенесли на 9 число. Однією з причин джерела називали суперечку між Москвою і Ер-Ріядом про винуватця початку цінової війни. Вони переклали відповідальність одне на одного за падіння цін на сировину більш ніж удвічі на тлі обвального падіння попиту.

Проте нафтовий ринок налаштований позитивно щодо майбутніх переговорів. Нафта марки Brent тримається на рівні 33 доларів за барель, що майже на 10 доларів вище, ніж до перших повідомлень про угоду.

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