Зупинка роботи "Укрзалізниці" призведе до економічної кризи, – Найман

Відсутність реформ і проблеми, що накопичилися в залізничній галузі, можуть призвести до зупинки перевезень та економічної кризи. Про це заявив інвестаналітик Ерік Найман.

"Ми розуміємо, що зупинка залізниці призведе до економічної кризи. Бо це і пасажирські перевезення, і вантажоперевезення. Ми сьогодні не можемо собі уявити Україну без залізниці", – сказав Найман.

На його думку, одна з проблем, яку необхідно вирішити в "Укрзалізниці" – подолання корупції. Тобто потрібно забезпечити максимальну прозорість роботи компанії. Тільки за цієї умови галузь стане привабливою для інвестора.

"Галузь залізничних перевезень досить складна для приватного бізнесу. Залишається держава, а для ефективності державних компаній в Україні традиційно ключова проблема – корупція. В "Укрзалізниці" вона процвітає просто дуже махрово. А корупцію може перемогти тільки прозорість. Тобто максимально можлива прозорість на всіх етапах", – пояснив Найман.

Раніше в.о. голови правління "Укрзалізниці" Іван Юрик заявив, що необхідна реформа і поділ бізнесів, оскільки нинішня бізнес-модель компанії себе вичерпала.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на пресконференції з нагоди першої річниці президентства заявив, що до питання реформи "Укрзалізниці" повернуться через місяць після закінчення карантину, зазначивши, що зараз вона існує лише на папері.