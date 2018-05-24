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Зупинити "Північний потік": у Раді дали невтішний прогноз

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У США практично немає варіантів зупинити будівництво "Північного потоку-2".

"Юридичних способів, я думаю, особливо немає. А введення санкцій проти європейських підприємств - це зашкодить відносинам США з Європою. Може бути якісь політичні рішення, через скажімо взаємодія України Польщі, Прибалтики, в цьому напрямку", - сказав в коментаріOBOZREVATELнародний депутат від фракції БПП Олександр Лівік.

За його словами, будівництво газопроводу для Європи є серйозною економічною складовою, тому і аргументи України, які доводять небезпеку будівництва газопроводу, не надто вплинуть на Німеччину.

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"Моя особиста думка, бачачи все, що відбувається, що все-таки, на жаль, "Північний потік-2" буде добудований. І "Північний" і "Південний", все запущено на повну потужність", - заявив Лівік.

Як раніше повідомлявOBOZREVATEL, президент Петро Порошенко заявив, що проект газопроводу "Північний потік-2", за допомогою якого Росія має намір постачати газ в Європу в обхід України, шкодить єдності ЄС і повинен бути зупинений.

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Тема
Ексклюзив
Особа
Олександр Лівік
Місце
Україна
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