Скандал із поверненням старого харчування у ЗСУ отримав продовження

Міністерству оборони відмовили у пропозиції збільшити ліміт чисельності Збройних сил України через проблеми із харчуванням.

Заступник міністра оборони Ігор Халімон заявив, що саме ліміт чисельності не дозволяє набрати кухарів для 252 військових частин – потреба складає біля 3800 посад. Про це повідомляє портал Ukrmilitary.

Для вирішення питання відомство ініціювало низку варіантів розв’язання проблеми. Зокрема, законодавче збільшення чисельності складу ЗСУ, можливість децентралізованої закупівлі послуг на місцях, щоб командир військової частини мав змогу звернутися за послугою із приготування їжі до компанії, яка знаходиться в одній локації з військовою частиною.

"Ці ініціативи Міністерства оборони не були підтримані. Тому діємо за наступним принципом. Ті 106 військових частин, які забезпечені особовим складом для приготування їжі, залишаються повноцінно на каталозі. А 252 військові частини, які не мають змоги самостійно приготувати собі їжу, додатково до поставки продуктів харчування за каталогом замовлятимуть послугу з приготування, роздачі страв та прибирання", – резюмував Халімон.

Що передувало

Незадовільні умови зберігання продуктів, претензії до якості їжі, занедбаність об'єктів продслужби військових частин, що були передані в оренду комерційним фірмам, які фактично не можливо контролювати, і стало причиною ініціювання реформи системи харчування в 2015 році.

Проте саме останнє і стало проблемою в 2020 році, адже введення кухарів до штату частин заважало планам Генерального штабу щодо скорочення штатної чисельності ЗСУ до норми, яка була визначена законом 2015 року. Тому Міноборони вирішило й далі платити гроші за приготування їжі та зберігання продуктів кільком комерційним фірмам. Водночас нова система, крім закупівлі продуктів за Каталогом, передбачала ремонт їдалень, сховищ, закупівлю нового кухонного обладнання та повний контроль з боку частини за зберіганням та приготуванням їжі кухарями, яких наймала сама частина.

Реформа харчування почала буксувати у 2019 році, коли її через суд намагався загальмувати якраз один із колишніх аутсорсерів. Так, на початку 2020 року, керівництвом Міністерства оборони та ЗСУ було несподівано ухвалено рішення щодо переводу на харчування за каталогом лише певної кількості частин. Інші ж мали і далі харчуватися з використанням аутсорсингу, що передбачає повний цикл дій суб’єкту господарювання від закупівлі продуктів до подачі готової їжі на стіл.

Згодом зміни системи трансформувалися в таку собі "гібридну систему" – у Міноборони пообіцяли продовжити переводити частини на харчування за каталогом, але організацію харчування все ж залишили приватним аутсорсерам. 21 жовтня повернення аутсорсів закріпили згаданою урядовою постановою.

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