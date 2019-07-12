"Зрубати бабло": в Україні розкрили аферу від імені відомого банку

В Україні шахраї придумали нову аферу, яка передбачає використання назви ПриватБанку.

"Тут "розумні люди" нещадно косплеять ПриватБанк у надії зрубати бабло з людей менш розумних", – пише на Facebook Тома Черкасова.

За її словами, аферисти ставлять пост на рекламу, пропонують пройти опитування й отримати грошову винагороду на рахунок.

"Питання доставляють окреме задоволення: "Що ви виберете – Versace, Chanel, Gucci або Prada?". Ну, і в такому дусі", – додала Черкасова.

Після цього шахраї пропонують ввести всі дані карти: номера, термін дії, CVV і так далі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні шахраї пропонують українцям від імені ПриватБанку взяти участь у програмі "розвитку населення" й отримати 10 тис. грн.

Однак ті клієнти банку, які візьмуть участь у неіснуючій програмі, можуть втратити кошти.

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