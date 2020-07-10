Зростання тарифів на передачу електроенергії погіршить позиції українських металургів, – депутат

Підвищення тарифів "Укренерго" на передачу електроенергії призведе до зростання собівартості продукції вітчизняних експортерів та погіршить їх позиції на світових ринках. Про це заявила народна депутатка з фракції "Слуга народу" Олена Криворучкіна, повідомляє "politeka.net".

"Збільшення тарифів однозначно призведе до зростання собівартості, а ціни на більшість продукції наразі навіть мають тенденцію до падіння. Якщо ми говоримо про залізорудну сировину, якщо ми говоримо про металопродукцію, то тенденція намічена до зниження внаслідок скорочення попиту. Якщо знижуються цінові параметри продукції, собівартість зростає, цілком логічно, що це зменшення прибутку та, як наслідок, податкових надходжень до бюджету", - сказала вона.

На думку депутатки, зростання тарифів на електроенергію та як наслідок збільшення собівартості продукції металургів, послабить їх позиції на світових ринках.

"Безперечно, зростання собівартості – це дуже вагомий чинник, який посилюється несприятливою кон’юнктурою світового ринку і зниженням цінових параметрів продукції", – зазначила Криворучкіна.

Нагадаємо, Нацкомісія з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг ініціює підвищення вдвічі тарифів НЕК "Укренерго" на передачу і диспетчеризацію електроенергії, пов'язавши це з виконанням Меморандуму уряду з інвесторами в "зелену" енергетику. Раніше гірничо-металургійний комбінат "Арселор Міттал Кривий Ріг" прогнозував збільшення вартості електроенергії для комбінату на 11% після можливого збільшення Національною комісією держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) тарифу національної енергетичної компанії "Укренерго" на передачу електроенергії в 2,1 рази до 32,8 коп./кВт-год, що призведе до додаткових витрат комбінату в розмірі 2 млн доларів/місяць.