Зростання ставок екоподатку не забезпечило ефективного використання коштів – експерти ЕВА

Експерти Європейської бізнес-асоціації закликали українських депутатів найближчим часом розглянути і ухвалити законопроєкти №3543-1, №3631 та №3632 – про екологічний податок і реформи екологічних фінансів. Поки законів немає, ставки екоподатку, який платять українські підприємства, виросли в десятки разів, але гроші йдуть не на захист навколишнього середовища, а розчиняються в бюджеті.

Про це йдеться в листі експертів асоціації, які розглянули перелік законопроєктів, зареєстрованих у Верховній Раді, і виділили ініціативи, ухвалення яких матиме позитивний вплив на діяльність бізнесу вже в найближчій перспективі, пише "Новий час".

"В останні роки ставки екоподатку ростуть у десятки разів. Але отримані кошти використовуються неефективно й розчиняються в бюджеті. Ці законопроєкти спрямовані реформувати три основні складові – забезпечення цільового використання коштів, поетапного коригування ставок, а також сприятиме подальшій гармонізації українського законодавства з європейськими нормами", – відзначили в Асоціації.

Ще одним важливим законопроєктом для депутатів є проєкт про реформу державного екологічного контролю, який пропонує сконцентрувати всі функції екологічного нагляду і контролю в одному органі, до яких було безліч претензій від екологічних експертів. "З документа випливає прибрати суперечливі положення, що стосуються проведення перевірок і правоохоронного статусу органу", – вказали в ЕВА.

Раніше координаторка Комітету промислової екології та сталого розвитку Європейської бізнес-асоціації Ольга Бойко заявила, що з 3,8 млрд грн екологічного податку, сплаченого підприємствами у 2019 році, на природоохоронні заходи фактично було витрачено тільки 157,5 млн грн. "Екологічний податок в Україні – просто один із джерел наповнення бюджету", – констатувала експертка.

Американська торгова палата (АСС) закликала Верховну Раду надати суб'єктам господарювання право використовувати до 70% екологічного податку на компенсацію витрат на природоохоронні заходи та екологічні інвестиції.

Зі свого боку, президентка Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок заявила, що коштами від збору екологічного податку необхідно повернути цільовий характер і направляти їх винятково на екологічні проєкти.