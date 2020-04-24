Зрадник Батьківщини і нев'їзний у Грузію: топ фактів, які українцям варто знати про Саакашвілі

Скандальному грузинському політику Міхеїлу Саакашвілі запропонували посаду віцепрем'єра з реформ в Україні. За час своєї кар'єри він встиг вляпатися в десятки скандалів і стати фігурантом безлічі кримінальних справ.

Колишній президент Грузії і звільнений глава Одеської облдержадміністрації витратив із бюджету рідної країни понад $100 тис. на своє схуднення, його звинувачують у вимаганні, силовому розгоні мітингів і репресіях. Більше того, в Одесі грузин збирав гроші на "благодійність" і купував за них елітні машини, які сам же і використовував, а напередодні своєї втечі з України вступив у змову з головним фінансистом т.зв. "ДНР", який утік до Москви, Сергієм Курченком.

Тепер же "реформатору" можуть довірити посаду віцепрем'єра України. Про те, які насправді реформи провів Саакашвілі і чим встиг запам'ятатися за час своєї кар'єри – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Держзрадник із російськими грошима

Міхеїл Саакашвілі отримував гроші з Москви через олігарха часів Януковича, який утік до Росії, Сергія Курченка. Переговори між грузинським політиком і одіозним бізнесменом Генеральна прокуратура опублікувала ще в грудні 2017-го.

На аудіозаписі чітко чутно, як Саакашвілі домовляється з Курченком відправити до нього "свою людину" для того, щоб обговорити "захист інтересів" олігарха в Україні. ГПУ вдалося не просто записати розмову, але і задокументувати, як соратник Саакашвілі Северіон Дангадзе отримує $500 тис. із Росії на фінансування підривної діяльності і проведення масових мітингів в Україні.

Більше того, у розпорядження OBOZREVATEL потрапили висновки експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) від серпня 2019 року Євгена Тимка, який кілька місяців аналізував згадані файли з розмовами. Одночасно в документі зазначається, що Тимко є фахівцем – з усіма необхідними регаліями і досвідом роботи в цій сфері з 1993 року. Розмовляв дійсно Саакашвілі.

Коротка передісторія:

Сергій Курченко став мільярдером ще в молодому віці, а в 2014 році статок 29-річного бізнесмена оцінювали в 250 мільйонів доларів. При владі Віктора Януковича Курченко володів футбольним клубом "Металіст", групою компаній "Газ Україна 2009" та іншими фірмами. У 2013 році він придбав Брокбізнесбанк і медіахолдинг UMH Group. Після втечі Януковича він покинув Україну і продовжив бізнес у Москві.

Зараз же Сергій Курченко є одним із головних спонсорів псевдореспубліки "ДНР";

Мета співпраці Саакашвілі і Курченка – організація масових заворушень. За версією слідства, олігарх був зацікавлений в ослабленні української влади, щоб захистити свої бізнес-інтереси. Саакашвілі ж хотів будь-яким шляхом прийти до влади.

У грудні 2017 року із 3-ї спроби був спійманий найближчий соратник Міхо Северіон Дангадзе. Він був керівником київської партійної організації "Руху нових сил". На той момент глава ГПУ Юрій Луценко стверджував, що правоохоронці зафіксували транш від Курченка в розмірі 500 тисяч доларів. Посередником в отриманні грошей виступав найближчий соратник Міхо, один із лідерів "Руху нових сил" Северіон Дангадзе.

Йому було оголошено про підозру за ст. 256 (сприяння учасникам злочинної організації) та ст.110 КК України (посягання на територіальну цілісність країни). Але, щоб уникнути в'язниці, він пішов на угоду зі слідством і підтвердив факт співпраці лідера партії Саакашвілі з Сергієм Курченком 25 травня 2018 року. Після цього він вийшов на свободу.

Незважаючи на очевидні факти – а саме визнання посередника в угоді – правоохоронці справу спустили на гальмах.

Грузинський Янукович: влаштував силовий розгін і витратив із бюджету сотні тисяч на схуднення і яхти

Саакашвілі, як і Янукович, не дочекавшись закінчення президентського терміну в жовтні 2013 року втік із Грузії. З колишнім президентом України його також об'єднує і ставлення до мирних мітингувальників.

Один із злочинів, в якому звинувачують грузинського "реформатора" – насильницький розгін акції протесту в листопаді 2007-го з перевищенням службових повноважень. Крім того, Саакашвілі причетний до вторгнення спецназу в офіс телеканалу "Імеді". Тоді телекомпанію незаконно забрали у власника Бадрі Патаркацишвілі.

Янукович і Саакашвілі

Коли канал відключили, у Тбілісі почалися масові акції протесту на захист ЗМІ. Але це не єдиний злочин Саакашвілі в Грузії. За рахунок бюджету колишній президент орендував яхту, оплачував процедуру схуднення, жив у дорогих готелях.

Так, прокуратура Грузії стверджує, що Саакашвілі витрачав "значні суми" на обслуговування особистих потреб і свою сім'ю через фонди держохорони. У цілому, експрезидент витратив 8,8 млн ларі (близько $5,9 млн). Іспанський кухар і особистий дизайнер обійшлися бюджету Грузії в 300 тис. ларі ($174 тис.), процедура схуднення Саакашвілі коштувала $113 тис., ще 500 тис. ларі ($290 тис.) колишній президент витратив на оренду літаків.

Крім того, Саакашвілі звинуватили в незаконному помилуванні в 2008 році високопоставлених співробітників департаменту конституційної безпеки МВС Грузії – Гії Аланії, Автанділа Апциаурі, Олександра Гачави і Міхеїла Бібілурідзе. Їх посадили за вбивство 28 січня 2006 року банківського службовця Сандро Гиргвліані.

Один із найжорстокіших диктаторів Європи: тортури і розправа над опозицією

В інтерв'ю OBOZREVATEL грузинська правозахисниця, голова НУО "Колишні політв'язні за права людини" Нана Какабадзе розповіла: при Саакашвілі Грузія посіла перше місце в світі за кількістю ув'язнених. У в'язницях катували, правозахисників підкуповували, людей били просто на вулицях.

Ось кілька важливих цитат з інтерв'ю Какабадзе:

"У нас були тортури і нелюдське поводження. Коли запитують, із чим можна порівняти режим Саакашвілі, – я відповідаю, що його можна порівняти з фашизмом. Також він був схожий на 30-ті роки радянського періоду, коли, ви знаєте, що мільйонами людей розстрілювали. Так відбувалося і в Грузії".

"Як тільки він взяв усю владу в свої руки, що сталося? Закрилися майже всі телеканали, які були незалежними і висвітлювали події по всій Грузії. Залишилися тільки маленькі телеканали, які не могли сформувати якусь думку. Були закриті всі незалежні газети, журнали".

"Спочатку, як тільки він прийшов, у нас було 5 700 ув'язнених. Через рік їх стало 12 000. А під час правління Саакашвілі було від 25 000 до 30 000 ув'язнених. Саме тому ми були на першому місці за кількістю ув'язнених у світі".

Нана Какабадзе

"Він створив неофіційні фонди, і змушував людей, у яких було якесь майно або гроші, переводити туди свої кошти. Це були фонди, які називалися "На розвиток прокуратури", "На розвиток МВС".

"Він створив неофіційні фонди, і змушував людей, у яких було якесь майно або гроші, переводити туди свої кошти", – Нана Какабадзе.

"Під час Саакашвілі був державний рекет, не існувало незалежного бізнесу – все контролював він. Так, він створив ефектні механізми, щоб людина могла швидко зареєструвати фірму, але весь бізнес контролював тільки він і його команда".

Крім того, Саакашвілі влаштував справжню розправу над опозицією. У 2009-му у Тбілісі і Батумі були заарештовані члени "Демократичного руху" ексспікера Ніно Бурджанадзе – найактивнішої супротивниці президента Міхеїла Саакашвілі.

Своїх опонентів експрезидент садив у тюрми, де їх жорстоко катували і знущалися над ними. У 2012-му в мережі з'явилося відео, де в одній із тюрем ув'язненого гвалтували віником. Після цього цей предмет став символом боротьби з режимом Саакашвілі.

У Грузії за всі зазначені злочини Саакашвілі позбавили грузинського громадянства і заочно засудили.

Спробував повторити схему в Одесі

Очоливши Одеську облдержадміністрацію Саакашвілі створив фонд "На благо Одеси". Також фонди свого часу працювали і в Грузії. За старою звичкою, як розповів політик Дмитро Голубов, Саакашвілі вимагав гроші у місцевого бізнесу, кошти переводили в фонд, а потім витрачали на "банкети, танці, гульки і покупку автомобілів".

"Він витрачав ці гроші на придбання автомобілів, виклик співачок, банкети, танці, гульки, сулугуні, хачапурі, все, крім того, для чого створювався фонд, а створювався для медичної реабілітації воїнів АТО. Він тринькав звідти гроші, купував рекламу на каналі "Інтер" і за 4 млн гривень купував 8 джипів для своїх підопічних. Він був причетний до здирництва трьох елітних квартир у одного з найбільших забудовників в Одеській області і, в принципі, отримав їх разом із Сакварелідзе й іншими фігурантами", – сказав Голубов.

Одеське видання "Думська" з'ясувало, що купленими на гроші фонду автомобілями користувався сам Саакашвілі і його соратники.

Думська

Всього фонд купив шість авто: Chevrolet Tracker (ціна - 504 тис. грн), Toyota Rav 4 (804 тис.), Три Nissan New X Trail (по 734 тисячі кожна) і Toyota Corolla (490 тис. Грн.). Одну з них - Toyota Rav 4 – журналісти зафіксували біля Будинку прийомів обласної ради, де проживав Саакашвілі. В іномарку сідали співробітниці його пресслужби, які не служать і ніколи не служили в жодному правоохоронному органі України. Машина при цьому була без номерів.

Псевдореформи в Грузії

Міністр соціальної політики в Кабміні Володимира Гройсмана Андрій Рева розповідає: успішні реформи в Грузії – міф. Гроші просто забрали в одних і віддали іншим.

Всіх пенсіонерів вирівняли, всі отримують мінімум. "Системи місцевого самоврядування в Грузії немає, системи прозорих офісів, про які ви в Україні прекрасно бачите і знаєте, в Грузії такої системи немає. Вони просто взяли і посадили на бюджет пенсіонерів, зробили їм однакову пенсію, яка сьогодні на рівні мінімальної в Україні, сьогодні в Грузії отримують всі практично громадяни", – наголосив Рева.

У поліції забрали повноваження: так побороли корупцію. "Реформа поліції, коли у поліцейських забрали право складати протокол, карати людей за порушення правил дорожнього руху, вони, крім побажати гарної дороги і попросити не порушувати, нічого більше не можуть. Так була викоренена корупція", – розповідає Рева.

Саакашвілі прибрав необхідність у реєстрації більшості ліків, у результаті в Грузію легко почали ввозити фальсифікат. До цього тільки зареєстровані медикаменти можна було імпортувати в країну. З підтвердженням лікувального ефекту і безпеки нових медикаментів. Саакашвілі все це скасував і ввів паралельний імпорт – коли ліки можна ввозити з країн третього світу без будь-яких підтверджень будь-якого діючого засобу.

Саакашвілі ліквідував санепідслужби в Грузії. Все з тієї ж логікою: хабарі давати не будуть. При цьому і будь-який контроль за виконанням санітарних норм зник. Фактично ніхто не гарантує безпеку споживачів.

Тепер же "реформатор", якого готові в будь-який момент заарештувати в Грузії, намагається провернути свої "реформи" і в Україні. Уже найближчим часом стане відомо, чи довірить Верховна Рада крісло в Кабміні скандальному Саакашвілі, який накоїв справ не тільки на Батьківщині, а і встиг попастися на державній зраді в Україні.

OBOZREVATEL також письмово звернувся в правоохоронні органи України з проханням розповісти про розслідування держзради Міхеїла Саакашвілі і його зв'язки з олігархом Сергієм Курченком.