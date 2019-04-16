"Зовсім страх втратили": у "ДНР" розповіли, як терористи вбивають бізнес

На окупованій території Донецької області терористи "ДНР" почали штрафувати місцевих підприємців за логотипи на холодильниках.

"Подивіться на це фото. Це фото фірмового холодильника. Ось за цей холодильник з логотипом пивзаводу "Сармат" донецького підприємця оштрафували на 10 тисяч рублів (4,2 тисячі гривень). Нібито це є реклама алкогольної продукції", — повідомив у Telegram-каналі "Караул" "адепт" "русского міра" Євген Тинянський.

За його словами, подібною "рекламою" прикрашений весь регіон — холодильники, парасолі, намети, столики і стільці для кафе стоять всюди.

"Вам зайнятися нема чим? Люди хоч якось виживають самі, забезпечують попит і товарообіг, хоч якось зберігають робочі місця, що позитивно позначається на економіці. При цьому всяка нечисть, що живе по суті за рахунок цих людей, шукає привід стягнути з них ще більше грошей і перекрити кисень. Ви там зовсім страх втратили?" — пише Тинянський.

Він зазначив, що займається штрафами "Міністерство інформації ДНР", а постанови про стягнення особисто виписує "т.в.о. міністра інформації".

Як повідомляв OBOZREVATEL, на непідконтрольних Україні територіях Донбасу після псевдовиборів і перестановки у верхівці угруповання терористів "ДНР" реальні важелі керування економікою остаточно перейшли до структури "Внешторгсервис". Відповідну фірму з південноосетинською реєстрацією пов'язують із українським олігархом Сергієм Курченком.

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