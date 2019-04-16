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"Зовсім страх втратили": у "ДНР" розповіли, як терористи вбивають бізнес

1.9тЧитати матеріал російською

На окупованій території Донецької області терористи "ДНР" почали штрафувати місцевих підприємців за логотипи на холодильниках.

"Подивіться на це фото. Це фото фірмового холодильника. Ось за цей холодильник з логотипом пивзаводу "Сармат" донецького підприємця оштрафували на 10 тисяч рублів (4,2 тисячі гривень). Нібито це є реклама алкогольної продукції", — повідомив у Telegram-каналі "Караул" "адепт" "русского міра" Євген Тинянський.

За його словами, подібною "рекламою" прикрашений весь регіон — холодильники, парасолі, намети, столики і стільці для кафе стоять всюди.

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"Вам зайнятися нема чим? Люди хоч якось виживають самі, забезпечують попит і товарообіг, хоч якось зберігають робочі місця, що позитивно позначається на економіці. При цьому всяка нечисть, що живе по суті за рахунок цих людей, шукає привід стягнути з них ще більше грошей і перекрити кисень. Ви там зовсім страх втратили?" — пише Тинянський.

Він зазначив, що займається штрафами "Міністерство інформації ДНР", а постанови про стягнення особисто виписує "т.в.о. міністра інформації".

"Зовсім страх втратили": у "ДНР" розповіли, як терористи вбивають бізнес

"Зовсім страх втратили": у "ДНР" розповіли, як терористи вбивають бізнес

Як повідомляв OBOZREVATEL, на непідконтрольних Україні територіях Донбасу після псевдовиборів і перестановки у верхівці угруповання терористів "ДНР" реальні важелі керування економікою остаточно перейшли до структури "Внешторгсервис". Відповідну фірму з південноосетинською реєстрацією пов'язують із українським олігархом Сергієм Курченком.

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Місце
Україна
Тег
ДНР
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Krasnozhon Vladimir
Krasnozhon Vladimir
Дурдом веселка))
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