Зовнішній борг України виріс ще на $2,5 млрд

Протягом другого кварталу 2020 року валовий зовнішній борг України виріс на $2,5 млрд – до $122,8 млрд.

Про це сказано в даних Національного банку. З початку року борг зріс на $1,1 млрд.

Відносно до ВВП держборг збільшився з 75,7% на кінець I кварталу до 78,8%. На початку року цей показник становив 78,6%.

За даними НБУ, зростання зовнішнього боргу відбувся за рахунок збільшення зовнішніх зобов'язань:

державного сектора на $1,4 млрд (до $52,9 млрд, або 33,9% від ВВП);

приватного сектора на $1,1 млрд (до $69,9 млрд, або 44,8% від ВВП).

Зовнішні зобов'язання зросли за рахунок отримання траншу МВФ Stand-by в розмірі $2,1 млрд і фінансування від ЄС $0,6 млрд. У той же час заборгованість по ОВДП перед нерезидентами зменшилася на $1,4 млрд.

Майбутні зобов'язання банківського сектора виросли на $35 млн до $2,5 млрд. Зовнішні зобов'язання реального сектора на наступні 12 місяців залишилися на рівні першого кварталу і складають $38,4 млрд.

Зовнішній борг центрального банку у другому кварталі 2020 року зменшився на $54 млн в результаті курсових змін і на кінець другого кварталу 2020 року складав $6,9 млрд (4,5% ВВП).

Як повідомляв OBOZREVATEL, сукупний державний борг України в липні 2020 році виріс до 2,355 трлн грн (зростання в національній валюті на 3,79%), а в доларовому еквіваленті – на 0,04%, до $85,05 млрд.

Україна позичила $328,79 млн, продавши єврооблігації американському банку JP Morgan. Ці гроші витратять на те, щоб розрахуватися по ВВП-варрантам – цінними паперами, виплати по яких прив'язані до зростання ВВП.

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що Україна може отримати транш МВФ в грудні 2020 року.