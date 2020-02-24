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24 лютого • оновлено в 14:31
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Золото рекордно подорожчало через паніку навколо коронавірусу

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Котирування золота на ринку цінних металів різко зросли на тлі паніки, яка почалася через коронавірус Covid-19.

Зокрема, ф'ючерси на золото збільшилися на 2,5%, до 1680 доларів за унцію. Про це повідомляє Reuters.

У такий спосіб ціна на золото побила семирічний максимум.

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Водночас за останній рік котирування цінного металу злетіли на 10%.

Через загрозу поширення коронавірусної інфекції за межами Китаю ціни на нафту впали.

Водночас обвалилися азійські біржові індекси. Зокрема, південнокорейський індекс Kospi впав на 3%, а гонконгський індекс Hang Seng просів на 1,2%.

Котирування золота на ринку цінних металів різко зросли на тлі паніки, яка почалася через коронавірус Covid-19

Котирування золота на ринку цінних металів різко зросли на тлі паніки, яка почалася через коронавірус Covid-19

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Раніше нафта помітно дешевшала на новинах про поширення епідемії коронавірусу в Китаї.

  • Коронавірус 2019-nCoV (новий штам вірусу пневмонії) вперше виявлений у Китаї. На початку 2020 року було підтверджено факт передачі цього збудника від людини до людини, що відразу ж значно збільшило його небезпеку.

  • У Китаї підтвердили сотні випадків інфікування новим небезпечним коронавірусом 2019-nCoV. Він передається від людини до людини.

  • Спалах невідомого походження в місті Ухань провінції Хубей трапився ще наприкінці грудня, тепер же вдалося підрахувати кількість заражених.

  • Експерти зазначають, що спалах пневмонії нового типу може призвести до уповільнення зростання глобальної економіки й обернеться подальшим спадом попиту на нафту.

  • Зокрема, аналітики Goldman Sachs Group знизили свій прогноз зростання попиту на нафту у 2020 році майже вдвічі. Прогноз цін на нафту в першому кварталі був знижений на 16%.

  • За оцінками експертів, нафтові ціни залишаться низькими в першій половині 2020 року і відновляться до кінця року.

  • У лютому попит у Китаї може впасти приблизно на 3,4 млн б/д, тоді як зниження в середньому складе 1,5 млн б/д в першому кварталі і 0,4 млн б/д за підсумками року.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Значит не зря Путин скупает золото!! Деньги сейчас - бумага...
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