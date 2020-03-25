Золото неймовірно подорожчало через коронавірус, пробивши десятирічний максимум

Ралі на ринку дорогоцінних металів триває, денне зростання цін на золото у вівторок, 24 березня, знову побив рекорди і продовжився в середу на тлі спалаху коронавірусу у світі.

Котирування квітневих ф'ючерсів на біржі Comex підскочили на $93,2, або на 6%, і на закриття торгів становили $1660,8 за унцію. У доларовому вираженні це найзначніший підйом за одну сесію за всю історію спостережень (з листопада 1984 року), а в процентному - з березня 2009 року, свідчать дані Dow Jones Market Data.

У середу, 25 березня, золото також продовжило дорожчати. Ф'ючерси на золото з поставкою у квітні торгуються за ціною 1667,820 доларів за тройську унцію, на момент написання даного коментаря піднявшись на 0,42%.

Крім дій Федеральної резервної системи США підтримку ринку надала новина про зупинку афінажних заводів Valcambi, Argor Heraeus і PAMP в Швейцарії, на частку яких припадає приблизно третина світових поставок. Valcambi і PAMP заявили, що через коронавіруа COVID-19 припиняють роботу з 23 березня по 29 березня, Argor - до 5 квітня.

Крім того, раніше влада ПАР заявила про тритижневе закриття всіх виробництв, що не відносяться до життєво важливих, з 26 березня. У ПАР базуються багато великих виробників золота.

Срібло подорожчало на 99,6 цента (на 7,5%), до $14,257 за унцію, після підвищення на 7,1% днем раніше.

Як повідомляв OBOZREVATEL , на початку березня котирування золота на ринку цінних металів різко виросли на тлі оптимізму навколо вирішення проблеми з епідемією коронавируса. Зокрема, тоді ф'ючерси на золото виросли на 2,5%, до 1605 доларів за унцію.

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