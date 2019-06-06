Зняття блокади з Донбасу: генерал назвав умову

Зняття економічної блокади з окупованих територій Донбасу – прийнятна міра, але за однієї умови.

Таку думку, коментуючи ініціативу другого президента України Леоніда Кучми, OBOZREVATEL висловив екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко. "Якщо ми не здаємо території, не здаємо людей – а ми цього однозначно не робимо, – то все одно повинен бути видимий компроміс", – сказав він.

Блокпост ОС, ілюстрація Главред

На думку генерала, "перспектива інтеграції передбачає пожвавлення зв'язків, і економіка є дуже серйозним важелем таких інтеграційних процесів".

У той же час він переконаний: процес повинен жорстко контролюватися. "Якщо взяти під контроль цю ситуацію, щоб це було в інтересах миру, то, напевно, на зняття економічної блокади можна піти. Але обов'язково повинен бути контроль. Якщо умови будуть порушені, має бути можливість моментально відновити блокаду", – заявив він.

Як писав OBOZREVATEL, Тристороння контактна група з питань врегулювання ситуації на Донбасі планує обговорити зняття економічної блокади з окупованих території Донецької та Луганської областей.

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