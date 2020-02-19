"Знущання!" Окупанти на Донбасі заплатили Україні за воду 58 тоннами монет

Російські окупанти на Донбасі принесли 58 тонн українських копійок, щоб розрахуватися за споживання води в ОРДЛО.

Про це "Лізі" розповів заступник директора Попаснянського райводоканалу Євген Лисенко. Він додав, що передача грошей проходить на мосту в Щастя і буде йти три дні.

"Зазвичай це було в гривнях з купюрами великими 200, 100. Останній раз вони нам дали по дві грн і п'ять грн 24 млн. Зараз мова йде про 15-16 млн грн. Цього разу вони нам дають дріб`язком. Знаю, що по 25 кг мішки поліетиленові", – пояснив Лисенко.

Рахунки за воду

Він додав, що мішки з грошима переносять по мосту під наглядом військових, поліції і спостерігачів ОБСЄ. Після навантаження грошей, їх відправляють в банк.

"Це знущання над нами і над нашими співробітниками підприємства", – обурювався Лисенко.

Заступник директора додав, що борг за воду з 2016 року становить 170 млн грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що подача води в анексувати Крим в обмін на виведення російських військ з Донбасу може стати "допустимим компромісом".

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