"Знову п'яний!" У Росії висміяли Медведєва через 50-рублеву допомогу на дітей

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв запропонував підвищити розмір допомоги по догляду за дітьми з діючих нині 50 рублів (20,6 гривні).

"Замість колишніх 50 рублів встановити виплати в розмірі прожиткового мінімуму дитини в регіоні сім'ям, чий дохід виявиться нижчим за встановлений рівень", – пише Медведєв у Twitter.

Голова уряду Росії також заявив, що цю пропозицію буде представлено на розгляд президенту Володимиру Путіну.

Відповідні дії Медведєва висміяли користувачі мережі.

"1 поїздка в метро – 55 рублів. Допомога на дитину – 50 рублів. Росія – 2019! Це як???" – поцікавилася Tatiana Lipay.

"Тобто не всім дітям, а тільки тим сім'ям, "чий дохід виявиться нижчим за встановлений рівень". А це означає збір довідок, надання їх у різні служби, приниження перед дрібною мордою чиновника. Дякую, благодійнику" – заявив користувач із ніком BBX на нари.

"50 рублів на дитину... Справжня наддержава!", – іронізує блогер Життя у Росії.

"Знову п'яний", – підсумували автори Telegram-каналу "Нещадний піарник".

Уряд пропонує збільшити допомогу на дітей від 1,5 до 3 років: замість колишніх 50 рублів встановити виплати в розмірі прожиткового мінімуму дитини в регіоні сім'ям, чий дохід виявиться нижче встановленого рівня. Ця пропозиція буде представлено на розгляд Президента - Дмитро Медведєв (@MedvedevRussia) 18 червня 2019 р

Дії Медведєва висміяли користувачі мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Мінекономрозвитку РФ визнали, що через санкції, заборону валютних операцій для держбанків та підвищення цін на нафту інфляція перевищить офіційний прогноз у розмірі 3,4%, а вартість долара може становити 70 руб/$.

Водночас російські аналітики ще песимістичніші в оцінках. Вони впевнені, що у 2019 році на росіян може чекати інфляційний шок.

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