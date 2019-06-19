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"Знову п'яний!" У Росії висміяли Медведєва через 50-рублеву допомогу на дітей

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Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв запропонував підвищити розмір допомоги по догляду за дітьми з діючих нині 50 рублів (20,6 гривні).

"Замість колишніх 50 рублів встановити виплати в розмірі прожиткового мінімуму дитини в регіоні сім'ям, чий дохід виявиться нижчим за встановлений рівень", – пише Медведєв у Twitter.

Голова уряду Росії також заявив, що цю пропозицію буде представлено на розгляд президенту Володимиру Путіну.

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Відповідні дії Медведєва висміяли користувачі мережі.

"1 поїздка в метро – 55 рублів. Допомога на дитину – 50 рублів. Росія – 2019! Це як???" – поцікавилася Tatiana Lipay.

"Тобто не всім дітям, а тільки тим сім'ям, "чий дохід виявиться нижчим за встановлений рівень". А це означає збір довідок, надання їх у різні служби, приниження перед дрібною мордою чиновника. Дякую, благодійнику" – заявив користувач із ніком BBX на нари.

"50 рублів на дитину... Справжня наддержава!", – іронізує блогер Життя у Росії.

"Знову п'яний", – підсумували автори Telegram-каналу "Нещадний піарник".

"Знову п'яний!" У Росії висміяли Медведєва через 50-рублеву допомогу на дітей
"Знову п'яний!" У Росії висміяли Медведєва через 50-рублеву допомогу на дітей
"Знову п'яний!" У Росії висміяли Медведєва через 50-рублеву допомогу на дітей
"Знову п'яний!" У Росії висміяли Медведєва через 50-рублеву допомогу на дітей

Дії Медведєва висміяли користувачі мережі

Дії Медведєва висміяли користувачі мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Мінекономрозвитку РФ визнали, що через санкції, заборону валютних операцій для держбанків та підвищення цін на нафту інфляція перевищить офіційний прогноз у розмірі 3,4%, а вартість долара може становити 70 руб/$.

Водночас російські аналітики ще песимістичніші в оцінках. Вони впевнені, що у 2019 році на росіян може чекати інфляційний шок.

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Особа
Дмитро Медведєв
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Ну и где эти любителе сруского м ра, эти гении мысли, патриоты!?) Или что сказать нечего?! Пфааааа
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Poroshenko Petro, Оно только заголовок читает, а потом зычно хрюкает...
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Себостьян Прейро, Я бы тебе рекомендовал ознакомится с суммами других детских пособий, их десятки видов
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