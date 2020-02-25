Знову доведеться брати кредити? Мінфін зриває наповнення бюджету

Міністерство фінансів за підсумками лютого не виконає план надходжень до державного бюджету.

Про це повідомляє OBOZREVATEL з посиланням на дані Держказначейства. Станом на 25 лютого різниця між планом і фактичними надходженнями до бюджету складає 26,5 млрд грн.

Як зазначено в документі відомства, план на лютий передбачав 63,5 млрд грн надходжень від митної та податкової служби. Але фактично сума надходжень склала 36,9 млрд грн.

Зазначається, що митниця зібрала 17,7 млрд грн. За даними статистики, в середньому вона збирає по 1 млрд грн в день різних платежів. Таким чином, навіть з урахуванням наступних 5 днів вони зможуть зібрати не більше 23,7 млрд грн. При цьому план становить 28,8 млрд грн.

Надходження до бюджету

За даними джерела OBOZREVATEL, на Єдиному казначейському рахунку також недостатньо грошей. Таким чином Мінфін доведеться вирішувати проблему з наповненням бюджету. Як один із варіантів – доведеться залучати зовнішні запозичення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, план з доходів бюджету України у 2019 році не був виконаний на 37,8 млрд гривень. Це найгірший результат із 2015 року.

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