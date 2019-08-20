"Знизити ціни на 20%": у Зеленського прояснили ситуацію з водоканалами

Ціни на електроенергію для водоканалів України можна знизити на 20%. Це питання Кабінет міністрів розгляне на засіданні в середу, 21 серпня.

Про це повідомив представник президента України в Кабінеті міністрів Андрій Герус в ефірі ObozTV. За його словами, загроза відключення електроенергії водоканалам за борги – це "страшилки", і немає жодних приводів для паніки.

"Сьогодні (20 серпня. – Ред.) буде нарада в Міністерстві енергетики. Завтра (21 серпня. – Ред.) буде засідання Кабінету міністрів. Якщо НКРЕКП прийме превентивне рішення про зниження, яке ми пропонуємо, то вже найближчим часом можна буде зробити ціну для водоканалів мінус 20%", – заявив Герус.

Він додав, що на це засідання уряду можуть прийти представники водоканалів, щоб підняти свої проблеми.

"Вони (представники водоканалів. – Ред.) можуть прийти в НКРЕКП. Вони були в НКРЕКП, але там ніякого розуміння не знайшли і далі поїхали в уряд. Ось завтра вони повинні прийти в уряд, щоб в уряді це питання вирішувалося. Точка. Все. Триває звичайний робочий процес", – наголосив чиновник.

Коментуючи заяву віце-президента Української асоціації підприємств водопровідно-каналізаційного господарства Ольги Бабій, Герус закликав "не поширювати страшилок" з приводу можливого відключення електроенергії водоканалам.

"Очікую, що (на засіданні Кабміну 21 серпня. – Ред.) буде нова постанова про спеціальні обов'язки на ринку електроенергії. І очікую, що НКРЕКП знизить ціни на ринку на добу наперед і таким чином буде досягнуто зниження ціни на 20%", – резюмував представник Володимира Зеленського.

Водоканалам можуть знизити тарифи на електроенергію Shutterstock

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше в Асоціації підприємств водопровідно-каналізаційного господарства заявили, що вже з 20 серпня великі міста України можуть перейти на погодинну подачу води.

Причина в тому, що з 1 липня ціна на електроенергію для водоканалів зросла на 22-25%. Тому вони не в змозі платити за рахунками.

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