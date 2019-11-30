"Знижувати не можна!" У Зеленського визнали провал із тарифами

У команді президента Володимира Зеленського визнали, що не зможуть знизити ціни на опалення для українців, навіть не дивлячись, на падіння тарифів на газ.

На сьогоднішній день це не можливо зробити без ухвалення змін до відповідних законів. Про це свідчать підсумки наради за участю глави держави, прем’єр-міністра Олексія Гончарука, глави Офісу президента Андрія Богдана, міністра енергетики та захисту довкілля Олексія Оржеля та інші посадовців.

Зокрема, представники уряду наголосили, що розібралися із питанням тарифів на газ і вони будуть меншими для населення.

Однак законодавчо неможливо змінювати тарифи на централізоване опалення до травня 2020 року.

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У зв'язку з цим Гончарук запропонував Зеленському внести до Верховної Ради невідкладний проєкт закону від президента про зниження тарифів. За його словами, це буде дуже короткий закон.

У майбутньому, у разі ухвалення необхідних змін, прем'єр пообіцяв зменшення витрати на опалення на 10%.

При цьому представники уряду наголосили, що суми у платіжках українців не зростуть порівняно з минулим роком.

"Що нам, що вона не виросла? Якщо вона не знизилася?" – відреагував на це Зеленський.

У команді Зеленського визнали, що не зможуть знизити ціни на опалення для українців

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше представник президента в Кабінеті міністрів заявив, що Володимир Зеленський безпосередньо не обіцяв зниження тарифів для українців.

"Зеленський напряму не обіцяв зниження тарифів, хоча він розуміє, що це є проблемою. Якщо послухати, що саме говорив президент у ролику про тарифи, то там він заявляв про потребу збільшення видобутку газу, інвестування, зупинки імпорту газу та розвиток експорту. Тоді ціна на газ у нашій країні впаде на 20-30%, а може, і більше", – повідомив він.

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