Знижки в "чорну п'ятницю": названі популярні схеми обману покупців в Україні

Реальні великі знижки на розпродажах на честь "чорної п'ятниці" в Україні знайти досить складно.

Про популярні схеми ошукання покупців напередодні "чорної п'ятниці" 29 листопада розповів виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов в ефірі ObozTV.

За його словами, для України знижки в 80-90% (традиційні для Black Friday у США) – поки ще рідкісний виняток.

Деякі магазини дійсно можуть знизити ціни, але не на весь асортимент, а на одну-дві-три позиції. Це дозволить їм стверджувати, що "у нас реально товар зі знижкою 85%", попередив Несміянов.

"Кількість цього товару буде обмеженою. І, можливо, він буде нецікавий для широкого загалу покупців", – уточнив він.

Як заощадити на покупках у "чорну п'ятницю"

За даними експерта, найбільші знижки найчастіше роблять на застарілі моделі техніки або старі колекції одягу.

"Все нове навряд чи розпродаватимуть за безцінь. А от старі сезони можуть вийти в продаж з досить серйозною знижкою. Але ми повинні розуміти, що накрутка на речах – до 300%. Тобто, продаючи навіть за 75%, магазини все одно вийдуть у плюс або хоча би в нуль", – зазначив він.

Несміянов наголосив, що реальні розпродажі зазвичай проводяться у великих містах.

"У Києві, Одесі, Львові, Харкові, Дніпрі... У маленьких містах просто жах стоятиме. У невеликого бізнесу немає оборотних коштів, і він просто маніпуляціями займається: підвищує ціни, а потім на "чорну п'ятницю" їх начебто опускає. Тобто, підняли на 40%, а знижку дають 30%", – пояснив активіст.

Трюки з цінниками та інші маніпуляції

Несміянов порекомендував покупцям бути обережними й уважними. Один із популярних "трюків" – переклеювання цінників із завищенням вартості.

"Я приходжу в звичайний магазин, а там уже підготовлена купа стікерів. Була ціна 149, стала ... 199! Завтра, навіть якщо вони дадуть знижку 25%, вони продаватимуть за тією ж вартістю, за якою вони продавали до цього. Це у нас стандартна маніпуляція. І це мережевий магазин!" – обурився він.

За його словами, продавці не зізнаються в маніпуляціях, навіть коли їх "ловлять за руку": "Наш продавець до останнього буде стверджувати, що акція є".

Ще одна поширена схема – продаж речей "на додачу".

"Вам можуть продати куртку, а зверху намагатимуться продати шарф. На чомусь ви заощадите, а на чомусь – програєте. Тобто іноді варто купити окремо куртку, а окремо – шарф. Це економічно. Нормально, не хвилюйтеся" , – порадив він.

Також Несміянов поділився випадком, коли магазин виставляв неіснуючу стартову ціну:

"Необхідно бути хитрим покупцем. Якщо ви бачите цінник, а під ним іще кілька цінників – відірвіть і подивіться. Ми перевіряли відоме спортивне взуття. На стікері стояла ціна в 1300. А зверху – перекреслено 2000 (начебто стартова ціна. – Ред.). Я знімаю 4 або 5 стікерів. І завжди ціна була 1300 максимальна. Причому цікаво: стартова (перекреслена) ціна змінювалася: то 2000, то 3000. А в квітні це взуття коштувала 999. Ніколи це взуття не коштувало 3000".

Наостанок експерт пояснив, із покупкою яких речей не варто поспішати.

"Головне – не купувати поспіхом речі, які не підлягають поверненню. Подушки, постільна білизна, спідня білизна, рукавички, шкарпетки, ювелірні вироби... Їх неможливо повернути, навіть якщо ви їх не відкривали", – застеріг він.

У сезон розпродажів покупцям варто бути особливо уважними nectarsleep.com

OBOZREVATEL нагадує, що т.зв. "чорна п'ятниця" – день глобальних розпродажів – у 2019 році припадає на 29 листопада. Втім, багато магазинів пропонують знижки протягом усього уїк-енду або навіть цілого тижня. До яких іще хитрощів вдаються продавці в сезон "великих сейлів" – читайте в нашому матеріалі.

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