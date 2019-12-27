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27 грудня • оновлено в 12:55
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Зниження тарифів на газ в Україні: де почали перерахунок

1.4т
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В Україні місцева влада почала перегляд тарифів для того, щоб знизити комунальні платежі за опалення для населення.

Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук. За його словами, це стало можливим завдяки спільній роботі "його команди і президента України Володимира Зеленського".

Зниження тарифів на газ в Україні: де почали перерахунок

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"Черкаси, Житомир, Кривий Ріг, Обухів і багато інших міст вже переглядають тарифи. Яскравий приклад Кропивницького – там сума в платіжці вже буде менша на 28,7%", – повідомив Гончарук.

При цьому глава уряду закликав "всіх представників влади на місцях активно долучатися до процесу". Також чиновник зазначив, що те, що відбувається, є "лише початком".

Нагадаємо, раніше Гончарук заявив, що у грудні комунальні платежі за опалення можуть бути знижені на 30% завдяки перерахунку тарифів місцевою владою. Загалом сума платежів після коригування з урахуванням ринкової ціни може знизитися на 300-400 грн, зазначив він.

При цьому чиновник повідомив, що "регіональна влади на місцях отримала в руки всі необхідні механізми", щоб провести коригування і перерахунок ціни на газ. Це дозволить врахувати різницю між ринковою ціною на газ і ціною, яка зараз закладена в тарифах, зазначив він.

Зараз ціна газу для населення складає близько 6,9 тисячі гривень за тисячу кубометрів. При цьому на січень-квітень 2020 року ціна з урахуванням вартості транспортування може скласти аж до 8 тисяч.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як Гончарук заявив, що ціна на газ для українців цієї зими збільшуватися не буде.

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Автор
Алекс Шухарт
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Тег
комунальні послуги
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Коварный план Путина?
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