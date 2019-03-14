''Зникне з нафтової карти'': Росії напророкували розгромний ефект від санкцій

Через західні санкції російським нафтогазовим компаніям закритий шлях до певних технологій, що гальмує розробку важковидобувних запасів.

Про це сказав у інтерв'ю Znak економічний аналітик, партнер консалтингового агентства Rus Energy Михайло Крутіхін. За його словами, найбільше антиросійські санкції вдарили по нафтогазовій галузі.

"У нас дуже мало обладнання для гідророзриву пласту. За три останні роки в Росії не було побудовано жодного комплексу, де видобуток вели б таким чином. Таке обладнання можна тільки імпортувати, але імпорт перекритий. Тобто відбувається гальмування важковидобувних запасів, а в Росії близько 70% нафти — це важковидобувні запаси", — пояснив він.

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Крутіхін додав, що російським компаніям за таких умов залишається лише висмоктувати залишки дешевої нафти, тобто тієї, яку легко видобувають з робочих родовищ.

"Але щоб розробляти нові, потрібні фінанси і технології, а їх немає. Крім того, немає і розуміння того, що станеться в країні за два-три роки. При цьому прибуток нового родовища від моменту інвестицій займає близько семи років. Тому ніхто так далеко не планує і в нові проекти не вкладається. Тут можна згадати слова спадкового принца Саудівської Аравії: до 2035 року Росія зникне зі світової мапи нафтового ринку. Тобто нафту видобуватимуть для внутрішнього споживання, а для експорту вже нічого не залишиться", — підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство природних ресурсів та екології Росії оцінило запаси всіх корисних копалин країни у 55,2 трлн рублів (22,5 трлн гривень).

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