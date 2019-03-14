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''Зникне з нафтової карти'': Росії напророкували розгромний ефект від санкцій

2.3тЧитати матеріал російською

Через західні санкції російським нафтогазовим компаніям закритий шлях до певних технологій, що гальмує розробку важковидобувних запасів.

Про це сказав у інтерв'ю Znak економічний аналітик, партнер консалтингового агентства Rus Energy Михайло Крутіхін. За його словами, найбільше антиросійські санкції вдарили по нафтогазовій галузі.

"У нас дуже мало обладнання для гідророзриву пласту. За три останні роки в Росії не було побудовано жодного комплексу, де видобуток вели б таким чином. Таке обладнання можна тільки імпортувати, але імпорт перекритий. Тобто відбувається гальмування важковидобувних запасів, а в Росії близько 70% нафти — це важковидобувні запаси", — пояснив він.

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Крутіхін додав, що російським компаніям за таких умов залишається лише висмоктувати залишки дешевої нафти, тобто тієї, яку легко видобувають з робочих родовищ.

"Але щоб розробляти нові, потрібні фінанси і технології, а їх немає. Крім того, немає і розуміння того, що станеться в країні за два-три роки. При цьому прибуток нового родовища від моменту інвестицій займає близько семи років. Тому ніхто так далеко не планує і в нові проекти не вкладається. Тут можна згадати слова спадкового принца Саудівської Аравії: до 2035 року Росія зникне зі світової мапи нафтового ринку. Тобто нафту видобуватимуть для внутрішнього споживання, а для експорту вже нічого не залишиться", — підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство природних ресурсів та екології Росії оцінило запаси всіх корисних копалин країни у 55,2 трлн рублів (22,5 трлн гривень).

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Росія
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РосіянафтасанкцииНовини Росії
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Росссия Банкрот! После смены власти миллиардеры и миллионеры будут УБИТы все активы будут захвачены и пераспределены! начнется страшный передел! все миллиардеры это Банкроты! У них заберут все!
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Помечтайте нацисты бандеры)))
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Михайлов Александр, исчезнет, исчезнет. И это обьективная реальность, не зависящая от твоих дефективных высеров.
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