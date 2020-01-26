"Як відселяти людей?!" Озвучені плани на знесення хрущовок в Україні

Спроби масової реєстрації родичів в хрущовках "під знесення" безглузді – при видачі нового житла не враховуватиметься кількість прописаних в квартирі.

Про це попередила в ефірі ObozTV заступниця голови фракції "Слуга народу", представниця Кабінету міністрів у Верховній Раді Олена Шуляк. Вона розкрила деякі плани нової влади на проект реновації старого житла в Україні.

"У таких хрущовках, старих будинках, уже на один метр квадратний прописані десятки людей: всі родичі, і родичі з найближчих сіл, напевно. У нас же в країні діє застарілий Житловий кодекс, і люди розраховують, що якщо вони більше людей пропишуть, то на кожного по 18 метрів держава виділить. Ну, такого не буде. Це і державі не вигідно, і недоцільно", – пояснила Шуляк.

Вона уточнила, що площа нової квартири залежатиме від розмірів старої.

"Будуть якісь метр квадратний на метр квадратний. Незалежно від того, скільки осіб прописано в таких хрущовках. Все це проговорюватиметься і обов'язково фіксуватиметься в законодавстві", – запевнила нардепка.

Шуляк нагадала, що закон про реконструкцію застарілого житлового фонду в Україні існує з 2006 року, проте програма досі не запрацювала.

"Закон є. А механізму, який би працював, був правильно описаний в нормативно-правових актах – немає. Давайте будемо чесними. У нас яблуко розбрату: як ми будемо відселяти людей з цих хрущовок?! Хтось захоче, хтось не захоче. Що робити з тими, хто не захоче?" – звернула вона увагу.

За її словами, на сьогодні знесення аварійних хрущовок і переселення людей в нові будинки нікому не вигідно – ані мешканцям, ані інвесторам.

"Щоб додержати інтереси усіх зацікавлених сторін – міста, інвестора і мешканців – потрібно напрацювати рішення, яке буде для всіх оптимальним", – зазначила депутат.

Політикиня повідомила, що депутати спільно з Мінрегіоном вирішуватимуть ці питання в робочій групі. Вона не виключила, що за основу візьмуть проект попереднього уряду.

"Цей проект є, його потрібно взяти, доопрацювати, і можна буде ухвалювати, я так вважаю", – заявила Шуляк.

Зокрема, на її думку, скоріше за все в законі залишиться норма про те, що для реконструкції хрущовки знадобиться згода 75% мешканців.

"Ми це робимо не для того, щоб забудовникам було добре. А тому що в Україні, в Києві, багато таких хрущовок, які вже не можна експлуатувати, настільки вони аварійні", – резюмувала представниця президентської партії.

Хрущовки в Києві хочуть знести або реконструювати wikipedia.org

Як писав OBOZREVATEL:

За даними Кабінету міністрів, приблизно кожен сотий житловий будинок в Україні перебуває в аварійному стані.

Тільки на території Києва застарілими вважаються більше 3000 будинків, непридатними для проживання або аварійними – 9 мільйонів квадратних метрів.

Якщо не розпочати знесення або капітальний ремонт "хрущовок", вже через лічені роки половина сімей може залишитися без житла. Ще навесні 2019 року профільне міністерство розробило законопроект, який має запустити процес масової реновації.

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