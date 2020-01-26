Головна Новини
26 січня • оновлено в 05:41
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

"Як відселяти людей?!" Озвучені плани на знесення хрущовок в Україні

1.7т
Читати матеріал російською

Спроби масової реєстрації родичів в хрущовках "під знесення" безглузді – при видачі нового житла не враховуватиметься кількість прописаних в квартирі.

Про це попередила в ефірі ObozTV заступниця голови фракції "Слуга народу", представниця Кабінету міністрів у Верховній Раді Олена Шуляк. Вона розкрила деякі плани нової влади на проект реновації старого житла в Україні.

Новини
Як зняти квартиру в Києві з невисокою зарплатою: поради експерта з нерухомості

"У таких хрущовках, старих будинках, уже на один метр квадратний прописані десятки людей: всі родичі, і родичі з найближчих сіл, напевно. У нас же в країні діє застарілий Житловий кодекс, і люди розраховують, що якщо вони більше людей пропишуть, то на кожного по 18 метрів держава виділить. Ну, такого не буде. Це і державі не вигідно, і недоцільно", – пояснила Шуляк.

Вона уточнила, що площа нової квартири залежатиме від розмірів старої.

"Будуть якісь метр квадратний на метр квадратний. Незалежно від того, скільки осіб прописано в таких хрущовках. Все це проговорюватиметься і обов'язково фіксуватиметься в законодавстві", – запевнила нардепка.

Новини
Коли знесуть "хрущовки": в Раді зробили прогноз щодо аварійного житла

Шуляк нагадала, що закон про реконструкцію застарілого житлового фонду в Україні існує з 2006 року, проте програма досі не запрацювала.

"Закон є. А механізму, який би працював, був правильно описаний в нормативно-правових актах – немає. Давайте будемо чесними. У нас яблуко розбрату: як ми будемо відселяти людей з цих хрущовок?! Хтось захоче, хтось не захоче. Що робити з тими, хто не захоче?" – звернула вона увагу.

За її словами, на сьогодні знесення аварійних хрущовок і переселення людей в нові будинки нікому не вигідно – ані мешканцям, ані інвесторам.

"Щоб додержати інтереси усіх зацікавлених сторін – міста, інвестора і мешканців – потрібно напрацювати рішення, яке буде для всіх оптимальним", – зазначила депутат.

Новини
Українцям доведеться заплатити податок за квартири: скільки візьмуть за метр і як покарають

Політикиня повідомила, що депутати спільно з Мінрегіоном вирішуватимуть ці питання в робочій групі. Вона не виключила, що за основу візьмуть проект попереднього уряду.

"Цей проект є, його потрібно взяти, доопрацювати, і можна буде ухвалювати, я так вважаю", – заявила Шуляк.

Зокрема, на її думку, скоріше за все в законі залишиться норма про те, що для реконструкції хрущовки знадобиться згода 75% мешканців.

"Ми це робимо не для того, щоб забудовникам було добре. А тому що в Україні, в Києві, багато таких хрущовок, які вже не можна експлуатувати, настільки вони аварійні", – резюмувала представниця президентської партії.

Хрущовки в Києві хочуть знести або реконструювати

Хрущовки в Києві хочуть знести або реконструювати

wikipedia.org

Як писав OBOZREVATEL:

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня по буднях о 17:30 на ObozTV.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Новини ObozTV" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Наталія Глазова
Теми
Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Жилье в Киеве
Місце
Україна
Теги
Ринок нерухомості нерухомість житло, аварійний будинок житло
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
8
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Проблемы индейцев шерифа не должны волновать. А что в этом случае делают жильцы индивидуальных домов?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
На какие шиши...))и когда???)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги