''Знепритомнів від недоїдання'': терорист поділився шокуючими фактами про життя в ''ДНР''

Терорист "ДНР" Бенес Айо розповів про важку економічну ситуацію в ОРДЛО, яка перетворилася на злиденну територію з безправним населенням.

На ситуацію звернув увагу український блогер Денис Казанський. У своєму ролику на YouTube він показав зізнання терориста.

"У нас спостерігається дуже високе безробіття і затримка зарплат на низці підприємств. Зокрема на "Стиролі" і на Донецькому металургійному заводі. Наприклад, на "Стиролі", де зарплату не платили протягом чотирьох місяців, один працівник — молодий хлопець, круглий сирота, прийшов одного разу додому і просто втратив свідомість від недоїдання", — зізнався терорист.

Він також нагадав, що у жовтні в Антрациті, "ЛНР", був страйк у зв'язку з тим, що там місяцями не виплачували зарплати і гірники протягом декількох годин відмовлялися підніматися нагору і виходити з шахти. Зазначається, що ініціаторів цього страйку — близько 17 осіб — звільнили, а учасникам погрожували силовики у камуфляжі.

Терорист "ДНР" Бенес Айо скріншот

Казанський, коментуючи провальну економічну ситуацію в ОРДЛО, зазначив, що при цьому на відміну від підконтрольній Україні території у них немає права виходити на акції протесту чи страйкувати.

"Тобто у фашистській нібито Україні, де нібито страшно утискають російськомовних, ці самі російськомовні люди можуть вийти на страйк. А в "народних республіках", які нібито захищають російськомовне населення, у цього самого населення такого права немає", — підсумував блогер.

При цьому терорист також додав, що під владою (ватажка "ДНР" Дениса. — Ред.) Пушиліна, процес монополізації "Донецької народної республіки" значно прискорився.

"Фактично ліквідоване підприємство "Торговий дім Донбасу", яке було підконтрольне Ташкенту (колишній "міністр податків і зборів ДНР" Олександр Тимофєєв. — Ред.) В результаті всі фінансові потоки остаточно переходять до рук російських олігархів", — розповів бойовик.

За його словами, Ташкент встановив контроль над виробництвом в "ДНР" контрафактних сигарет і нелегальним їхнім збутом в Росію.

"Ми бачимо гроші, які могли б витрачатися на наші пенсії, зарплати, розвиток освіти, охорони здоров'я, а вони просто йдуть у кишені зажерливих олігархів. Взагалі контроль над шахтами "ДНР" і "ЛНР" ще з 2017 року здійснює південноосетинська компанія "ВнешТоргСервіс", яка належить українському олігарху з групи Януковича Сергію Курченку, що втік до РФ", — визнав Айо.

За його словами, щомісяця близько 400-500 тис. тонн вугілля з "ДНР" перетікає через "ВнешТоргСервіс" до Росії. Виторг Курченка за деякими даними перевищує $25 млн на місяць. Терорист додав, що фірма Курченка щорічно платить до "бюджету республіки" близько 150 млн рублів.

За словами Казанського, відео демонструє той факт, який визнали самі ж "ополченці" — ніяких "народних республік" немає, а є просто якась територія з безправним населенням, яку грабують олігархи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що на територію "ДНР" сіль завозять з Казахстану і Азербайджану. При тому, що вона виробляється у Бахмуті Донецької області на підприємстві "Артемсіль".

У грудні в "ДНР" працівникам Макіївського металургійного заводу анонсували підвищення окладів у 2019 році на 50-100 рублів (близько 20-40 гривень), що стало об'єктом жартів користувачів соціальних мереж.

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