"Знаю що таке макроекономіка!" Ведучий розповів про навчання "слуг народу" у Трускавці

Телеведучий і новообраний нардеп від партії "Слуга народу" Олександр Скічко заявив, що завданням тренінгів в Трускавці є створення робочої групи депутатів.

Як заявив він в коментарі телеканалу "112 Україна", цю група повинна працювати і взаємодіяти між собою. "Я маю економічну освіту, тому що таке макроекономіка я знаю вже давно", – заявив Скічко.

Відзначається, що в середу, 31 липня, учасники говоритимуть про формування держбюджету.

"Ми сьогодні говоримо про макроекономіку, формування бюджету, щойно обговорювали ВВП, ну, такі, певні макроекономічні показники. Але мені здається, що основна взагалі суть цього тренінгу, який там відбувається протягом 7 днів, це поспілкуватися, познайомитися один з одним, попрацювати в групах і знайти комунікацію. Тому що це надзвичайно важливо, бо, як ми знаємо, попередні народні депутати – вони толком могли один одного не знати в обличчя, хто у них там в партії перебуває і так далі. Наше завдання – створити робочу групу , яка реально буде працювати і взаємодіяти між собою", – заявив майбутній нардеп.

Він також уточнив, що його напрямок роботи в парламенті – залізничний транспорт. Скічко підкреслив, що головними проблемами в "Укрзалізниці" зараз є тіньові схеми, проблеми із закупівлями. Для їх вирішення потрібно ліквідувати або мінімізувати корупцію, запровадити інші механізми для розвитку залізничного транспорту.

Тренінг "Слуги народу"

"Є всі ці схеми, все про них знають, але ніхто не хоче їх міняти. У нас є проблеми з тягою в Україні, дуже давно вже хочуть ввести приватну тягу, але все ніяк до цього не дійдуть. У нас є напрямки в пасажирських перевезеннях, які абсолютно збиткові, їх надзвичайно багато", – заявив Скічко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, близько 5% майбутніх народних депутатів від президентської партії "Слуга народу" відмовилися від тижневого навчання в Трускавці, організованого для політсили Київською школою економіки.

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