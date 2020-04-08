"Майстри крутили біля скроні": для експрем'єра Медведєва побудували розкішну дачу

Журналісти виявили, що маєток на 27 га в Астраханській області на двох островах належить колишньому прем'єру Росії та другу президента Володимира Путіна Дмитру Медведєву.

Про це йдеться в розслідуванні "Проекту".

Дачу виявили ще у 2012 році, але тоді ЗМІ припускали, що там буде відпочивати президент Росії Володимир Путін. До того як маєток віддали для Медведєва, це була туристична база "Лотос", але з 2010 року її забудовою активно займалися фірми-прокладки астраханського депутата.

За словами журналістів, куратором будівництва був колишній однокласник Дмитра Медведєва – президент федерації веслування Росії Євген Архіпов. На дачі є басейн на 50 м, тренажерний зал, баня, два спальні корпуси, центральний корпус із роялем, кухня "семи народів світу" з повним набором техніки, кінотеатр 5d і вісім будинків для гостей.

Як стверджується в розслідуванні, все будувалося під зріст Медведєва. "Іноді доходило до смішного. Майстри крутили біля скроні, коли їм видавали критерії. "Ну хто в такому умивальнику вмиватися буде? Ну які 650 см? Ну 800 же повинно бути", – розповів розслідувачам один із колишніх будівельників.

Місцеві жителі повідомили, що Медведєв приїжджає на дачу двічі-тричі на рік. Саме тоді посилюється охорона, а від селян навіть вимагають не випускати корів із хлівів, щоб ті "не тинялися й не гадили".

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку російського політолога Станіслава Бєлковського, алкогольна залежність колишнього прем'єр-міністра Російської Федерації Дмитра Медведєва стала однією з причин його відставки.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!