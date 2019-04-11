"Змусимо росіян танцювати танго": в ЄС заступилися за Україну через газопровід Путіна

У Єврокомісії вважають, що Росія повернеться до переговорів про транзит газу через Україну з 2020 року, адже скандальний газопровід "Північний потік-2" не запрацює ще декілька років.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна". Директор з питань внутрішнього енергетичного ринку головного директорату "Енергетика" Єврокомісії Клаус-Дітер Боршардт заявив, що транзит через Україну з 2020 року збережеться.

У відповідь на питання про можливість того, що російська сторона не повернеться до переговорів у тристоронньому форматі за участю України та Єврокомісії, він сказав: "Ні, я так не думаю, бо вони повернуться. Наш аргумент полягає в тому, що "Північний поток- 2" не запрацює вчасно".

Він зазначив, що у російського "Газпрому" є довгострокові контракти з європейськими споживачами, які вони повинні виконати.

"Ми знаємо, що в цих контрактах є гарантований мінімум обсягів газу для покупців. Для їхніх поставок необхідно, щоб "Північний потік-2" запрацював на повну потужність. Якщо вони хочуть виконувати контракт, а я думаю, що вони будуть, то немає іншого шляху, ніж через Україну", — зазначив Боршардт.

Водночас представник ЄК вважає, що російській стороні знадобиться ще 2-3 роки для того, щоб "Північний потік-2" почав працювати.

"Це приведе російську сторону за стіл переговорів. І ми повинні будемо досягти угоди, яка враховуватиме, перш за все, інтерес України, так само, як і російський інтерес. Якщо ви хочете укласти угоду, всі, а не тільки одна сторона, то повинні піти додому з чимось хорошим у ній. Я оптимістично налаштований щодо того, що ми змусимо росіян танцювати танго", — додав він.

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами в Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна здатність — 55 млрд куб. м газу в рік. Дві гілки газопроводу повинні бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав — України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн — через виняткові економічні зони і територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 квітня Європарламент остаточно схвалив поправки до газової директиви, що охоплює морські газопроводи, зокрема російські "Північні потоки".

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