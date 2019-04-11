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"Змусимо росіян танцювати танго": в ЄС заступилися за Україну через газопровід Путіна

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У Єврокомісії вважають, що Росія повернеться до переговорів про транзит газу через Україну з 2020 року, адже скандальний газопровід "Північний потік-2" не запрацює ще декілька років.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна". Директор з питань внутрішнього енергетичного ринку головного директорату "Енергетика" Єврокомісії Клаус-Дітер Боршардт заявив, що транзит через Україну з 2020 року збережеться.

У відповідь на питання про можливість того, що російська сторона не повернеться до переговорів у тристоронньому форматі за участю України та Єврокомісії, він сказав: "Ні, я так не думаю, бо вони повернуться. Наш аргумент полягає в тому, що "Північний поток- 2" не запрацює вчасно".

Він зазначив, що у російського "Газпрому" є довгострокові контракти з європейськими споживачами, які вони повинні виконати.

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"Ми знаємо, що в цих контрактах є гарантований мінімум обсягів газу для покупців. Для їхніх поставок необхідно, щоб "Північний потік-2" запрацював на повну потужність. Якщо вони хочуть виконувати контракт, а я думаю, що вони будуть, то немає іншого шляху, ніж через Україну", — зазначив Боршардт.

Водночас представник ЄК вважає, що російській стороні знадобиться ще 2-3 роки для того, щоб "Північний потік-2" почав працювати.

"Це приведе російську сторону за стіл переговорів. І ми повинні будемо досягти угоди, яка враховуватиме, перш за все, інтерес України, так само, як і російський інтерес. Якщо ви хочете укласти угоду, всі, а не тільки одна сторона, то повинні піти додому з чимось хорошим у ній. Я оптимістично налаштований щодо того, що ми змусимо росіян танцювати танго", — додав він.

"Змусимо росіян танцювати танго": в ЄС заступилися за Україну через газопровід Путіна

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами в Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна здатність 55 млрд куб. м газу в рік. Дві гілки газопроводу повинні бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн через виняткові економічні зони і територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 квітня Європарламент остаточно схвалив поправки до газової директиви, що охоплює морські газопроводи, зокрема російські "Північні потоки".

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Тема
Північний потік - 2
Місце
Росія
Тег
Північний потік - 2
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
До хрена желающих было заставить русских танцевать. Что то не у кого не получилось.
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Северг Олег
Северг Олег
Как же хохлы надеются... сколько же отчаянной веры что у России ничего не получится... Сколько же мольбы и слёз в каждой такой статье. Боже мой ! Сколько боли для хохлов... Сколько боли !!!!! Ребята. Мне вас искренне жаль. Но ничего не изменить уже Сколько бы вы не цеплялись за соломинки всё равно ничего не изменить. Вы списаны. Списаны в утиль. Вся украина. Разом. От запада до востока от севера и до юга. Живите с этим.
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Boss Fima
Boss Fima
Еще один заставлялкин нашелся! Двоюродный плетень соседскому забору! Иди, у дедушки своего спроси про 45-й год! Может, поумнеешь!
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