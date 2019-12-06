Змушують працювати безкоштовно: українці масово стають жертвами нової схеми

Українці масово стають жертвами роботодавців-аферистів: їм пропонують високу зарплатню, зручний графік і умови. Але в підсумку обмануті шукачі роботи платять шахраям із власної кишені.

Про це йдеться в матеріалі "Сегодня". Виданню стало відомо про випадок, коли тестове завдання СММ-ниці Марії Денищенко вкрав її роботодавець.

Зазначається, що дівчині запропонували просувати в соціальній мережі іноземний бренд – вона написала 20 рекламних публікацій і підібрала фото.

"Вони сказали, що їх дещо не влаштовує, потрібно було б доопрацювати, але на співбесіду мене так і не покликали. Через місяць я побачила, що ці публікації таки виходять у соціальній мережі. Я намагалася писати, але вони мене заблокували", – розповіла Марія.

Інший схожий випадок трапився з Наталією. Щоб отримати посаду менеджерки з продажу тканини, майбутній роботодавець запропонував пройти дводенний тренінг. Вартість навчання – 1000 гривень.

"Цю тисячу гривень я мала заплатити. Мене запросили пройти стажування, у мене з'явилися свої клієнти, які робили замовлення, але оскільки у мене офіційного оформлення не було, то зарплату я теж не отримала. Мені сказали, що я не влаштовую", – розповіла історію дівчина. Все, що залишилося у Наталії – конспект лекції "Успішний продавець".

Українці потрапляють в лапи аферистів

Ще одна схема обману від псевдороботодавця – телефонна співбесіда. Вам ставлять декілька запитань і з вашого мобільного рахунку зникають всі гроші.

Як зазначає видання, найчастіше на такий гачок потрапляють мами в декретах і ті претенденти, яким подобається працювати вдома. Їм пропонують заповнення анкет, тестування, перегляд рекламного відео. Та спершу просять 200 гривень, як підтвердження серйозності наміру влаштуватися на роботу.

"Наприклад, зараз будуть новорічні свята і вам можуть можуть запропонувати роботу – виготовляти новорічні листівки. Але якщо вам кажуть, що для того, щоб їх виробляти, вам потрібно купити якийсь конкретний папір, ножиці і клей саме в цій компанії, то це дзвіночок замислитися", – пояснила експертка з працевлаштування Юлія Дрожжина.

На пастку має вказувати і захмарна зарплата при мінімумі обов'язків. Експерт також радить завжди підписувати трудовий договір. Навіть якщо ви погодилися на випробувальний термін. Документ, в разі обману, допоможе покарати недобросовісного роботодавця, який відмовляється розрахуватися і за стажування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Одесі викрили аферистів у сфері працевлаштування, з-поміж їхніх жертв виявився воїн АТО. Фірма обіцяла хлопцю роботу в охороні із зарплатою 900 грн за зміну, але зажадала заплатити за так звані інформаційні послуги 1800 грн.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!