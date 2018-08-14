Зміцнити гривню: в НБУ розповіли, як МВФ допоможе Україні

Глава Національного банку Яків Смолій заявив, що перспектива отримання фінансування від Міжнародного валютного фонду позитивно вплине на стан валютного ринку України.

"Приїзд чергової місії Міжнародного валютного фонду до Києва є кроком до зниження невизначеності щодо подальшого розвитку ситуації в українській економіці і поліпшення очікувань учасників ринку", - заявив Смолій, передає УНІАН.

За його словами, візит місії МВФ є свідченням незмінності курсу України на проведення реформ і поліпшення перспектив надання країні фінансової допомоги в підтримку макроекономічної стабільності.

Глава НБУ також акцентував увагу на тому, що перспектива отримання фінансування від МВФ поліпшить можливості уряду залучити на міжнародних ринках капіталу боргові ресурси, необхідні для проходження періоду пікових виплат за державним боргом в 2018-2020 роках, на прийнятних умовах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, постійний представник Міжнародного Валютного Фонду в Україні Йоста Люнгман заявив, що місія МВФ відвідає Київ з 6 по 19 вересня для обговорення останніх економічних подій, економічної політики та наступних кроків, включаючи фінансову допомогу.