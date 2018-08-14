МоваЯзык
Ви приймаєте участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
СвітСпорт

Зміцнити гривню: в НБУ розповіли, як МВФ допоможе Україні

1.5тЧитати новину російською

Глава Національного банку Яків Смолій заявив, що перспектива отримання фінансування від Міжнародного валютного фонду позитивно вплине на стан валютного ринку України.

"Приїзд чергової місії Міжнародного валютного фонду до Києва є кроком до зниження невизначеності щодо подальшого розвитку ситуації в українській економіці і поліпшення очікувань учасників ринку", - заявив Смолій, передає УНІАН.

За його словами, візит місії МВФ є свідченням незмінності курсу України на проведення реформ і поліпшення перспектив надання країні фінансової допомоги в підтримку макроекономічної стабільності.

Новини
Висока залежність: Україну попередили про наслідки провалу співпраці з МВФ

Глава НБУ також акцентував увагу на тому, що перспектива отримання фінансування від МВФ поліпшить можливості уряду залучити на міжнародних ринках капіталу боргові ресурси, необхідні для проходження періоду пікових виплат за державним боргом в 2018-2020 роках, на прийнятних умовах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, постійний представник Міжнародного Валютного Фонду в Україні Йоста Люнгман заявив, що місія МВФ відвідає Київ з 6 по 19 вересня для обговорення останніх економічних подій, економічної політики та наступних кроків, включаючи фінансову допомогу.

Читайте всі новини по темі "транш МВФ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
транш МВФ
Особа
Яків Смолій
Місце
Україна
Об'єкти
МВФНБУ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги