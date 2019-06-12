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"Змінив два колеса": Гройсман розкритикував ремонт доріг в Україні

6.7тЧитати матеріал російською

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман дорікнув в. о. голови Державного агентства автомобільних доріг України Славоміру Новаку за ями.

"Славіку, скажи, будь ласка, в ями потрапляєш? Колеса міняєш? Ще ні, а я вже замінив два", – звернувся Гройсман до Новака на засіданні уряду в середу, 12 червня.

Крім цього, прем’єр-міністр звернув увагу на скарги українців на неналежні умови послуг "Укрзалізниці".

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"Я не втручаюся в управління компанією, але тих керівників депо, які випускають рухомий склад у неналежному стані, треба дуже швидко викидати із займаних посад", – наголосив прем’єр-міністр.

Він також закликав менеджмент компанії підбирати "нормальних людей".

"Думаю, що уряд створив для вас усі належні умови, щоб ви були ефективними", – підсумував Гройсман.

Прем’єр дорікнув голові Державного агентства автомобільних доріг

Прем’єр дорікнув голові Державного агентства автомобільних доріг

Як повідомляв OBOZREVATEL, торік на ремонт доріг виділили понад 45 млрд гривень. Водночас державна субвенція на проекти будівництва доріг місцевого значення перевищила 11,5 млрд гривень.

У 2018-2022 роках Україна витратить 298,3 млрд гривень на ремонт і будівництво 6,6 тис. кілометрів доріг.

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Особи
Володимир ГройсманСлавомир Новак
Місце
Україна
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Премьер Гройсман подал в отставку, а Рада ее не приняла. -Пусть просто не ходит на работу. -Вы что! Его же тогда уволят!
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леня зе
леня зе
во как .3 года эта винницкая свыня ничего не замечала.до корытаפאצעװאטע лизэ
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