"Змінити країну": команда Зеленського пролила світло на реформу фінансів

Команда кандидата в президенти Володимира Зеленського хоче реформувати фінансовий сектор так, щоб українські банки кредитували великі інвестпроекти, кожна сім'я могла придбати житло, а пенсіонери — подорожувати світом.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook член ЗеКоманди Вікторія Страхова, яка відповідає за банківську діяльність. За її словами, у її фінансовій країні мрії українські банки кредитують довгострокові інвестпроекти і будівництво доріг по всій країні, а дрібні підприємці можуть отримати кредит для відкриття бізнесу за низькими ставками для сталого розвитку, а не виживання.

"Більшість молодих сімей може дозволити собі придбання житла в кредит (іпотеку) — для щастя, а не злого жарту, що ніщо так не зміцнює шлюб, як іпотека", — написала член команди Зеленського.

Крім того, в її мріях користувачі фінансових послуг захищені від порушень їхніх прав, а більшість фінансових послуг переведені в діджитал формат.

"Рівень фінансової грамотності людей дозволяє людям планувати своє фінансове майбутнє, і студент, і пенсіонер обговорюють котирування на українських біржах, а рівень накопичувального пенсійного забезпечення дозволяє українським пенсіонерам подорожувати світом", — підсумувала Страхова.

Вона додала, що велика частина окресленого міститься в передвиборчій програмі Зеленського. "І ми хочемо все це реалізувати", — підсумувала Страхова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у п'ятницю, 19 квітня, на Україну чекає підсумковий етап передвиборчої кампанії кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського. Ним стануть дебати на НСК "Олімпійський", навколо яких довгий час йшла дискусія і спалахували скандали.

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