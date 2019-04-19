ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

"Змінити країну": команда Зеленського пролила світло на реформу фінансів

2.3тЧитати матеріал російською

Команда кандидата в президенти Володимира Зеленського хоче реформувати фінансовий сектор так, щоб українські банки кредитували великі інвестпроекти, кожна сім'я могла придбати житло, а пенсіонери — подорожувати світом.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook член ЗеКоманди Вікторія Страхова, яка відповідає за банківську діяльність. За її словами, у її фінансовій країні мрії українські банки кредитують довгострокові інвестпроекти і будівництво доріг по всій країні, а дрібні підприємці можуть отримати кредит для відкриття бізнесу за низькими ставками для сталого розвитку, а не виживання.

"Більшість молодих сімей може дозволити собі придбання житла в кредит (іпотеку) — для щастя, а не злого жарту, що ніщо так не зміцнює шлюб, як іпотека", — написала член команди Зеленського.

"Змінити країну": команда Зеленського пролила світло на реформу фінансів

Крім того, в її мріях користувачі фінансових послуг захищені від порушень їхніх прав, а більшість фінансових послуг переведені в діджитал формат.

Новини
Зеленський представив Україні свою команду: повний список та фото

"Рівень фінансової грамотності людей дозволяє людям планувати своє фінансове майбутнє, і студент, і пенсіонер обговорюють котирування на українських біржах, а рівень накопичувального пенсійного забезпечення дозволяє українським пенсіонерам подорожувати світом", — підсумувала Страхова.

Вона додала, що велика частина окресленого міститься в передвиборчій програмі Зеленського. "І ми хочемо все це реалізувати", — підсумувала Страхова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у п'ятницю, 19 квітня, на Україну чекає підсумковий етап передвиборчої кампанії кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського. Ним стануть дебати на НСК "Олімпійський", навколо яких довгий час йшла дискусія і спалахували скандали.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
реформаВыборы 2019
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
29
6
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
6
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Если говорить о команде, которую Зеленский показал за 2 дня до выборов, то о Бермудском треугольнике мы знаем гораздо больше.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Smith Lera
Smith Lera
Дура дурою, пенсіонери подорожують завдяки пенсіям, які заробили, а не кредитам з банків, ось він весь професіоналізм зеблазнябені команди.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Бла-бла-бла. Твоя реформа - дать Украину на разграбление Коломойскому и его банде, а потом свалить подальше. Но с лопатой в заднице ты то не свалишь.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки