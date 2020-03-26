Представники всіх фракцій і груп Верховної Ради розкритикували пропозиції Кабміну про урізання витрат з окремих статей Держбюджету-2020.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", посилаючись на депутата фракції "Голос" Ярослава Железняка, нардепи розкритикували пропозицію уряду урізати державні витрати для створення стабілізаційного фонду.

"Всі фракції та групи виступили з критикою цих змін і дійшли єдиного висновку, що без узгодження парламентом ці зміни в тому вигляді, в якому їх запропонував уряд, ухвалені не будуть", – повідомив Железняк за підсумками наради з урядом, яка відбулася 26 березня.

Також деякі депутати вважають, що пропозиція уряду зі зміни бюджету – нереалістична. Зокрема, про це повідомила депутатка "Європейської солідарності" Ірина Геращенко.

Бюджет-2020 можуть урізати

"Уряд визнає, що бюджет недоотримає значні кошти, тому планує скоротити наполовину дохідну частину бюджету, і при цьому втричі збільшити дефіцит бюджету", – зазначила вона.

Довідка: Відповідні пропозиції уряд готує у зв'язку з економічною кризою, яку викликала пандемія коронавірусу та карантинні заходи, пов'язані з нею.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін запропонував Верховній Раді внести зміни до Держбюджету-2020 року, які передбачають збільшення дефіциту бюджету вчетверо, скорочення фінансування розвитку освіти і регіонів.

Раніше в Офісі президента повідомляли, що уряд планує зменшити державні витрати на 50 млрд гривень, зокрема щодо деяких культурних програм зниження складе 70-100%.

Також із метою економії бюджетних коштів можуть зменшити витрати на субсидії на 8 млрд гривень. При цьому раніше офіційно зазначалося, що вони платитимуться в повному обсязі.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!