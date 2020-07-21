ЗМІ звинуватили Фірташа в банкрутстві Запорізького титано-магнієвого комбінату

Під управлінням Володимира Сівака, що був ставлеником олігарха Дмитра Фірташа, Запорізький титано-магнієвий комбінат нібито накопичив понад 1,5 млрд грн боргів. При цьому структури Фірташа звинуватили в збагаченні за рахунок покупки продукції ЗТМК нижче собівартості і її перепродажу кінцевим покупцям за цінами ринку.

Про це сказано в матеріалі "Вестей". Відзначається, що Фірташ нібито за допомогою Сівака не тільки вганяв комбінат в борги, але і розподіляв в потрібні кишені прибуток підприємства.

"Вироблена ЗТМК продукція розпродавалася фірмам-прокладкам фактично за безцінь. У період з 2015 по 2018 роки основними покупцями титану були: Tolexis International Limited, Тоlexis Enterprise AG, Titanium Standard Limited, ПрАТ "Юкрейн Кемікал Продактс", ТОВ "Титан України", ТОВ "Інститут гірничо-хімічної промисловості". Всі шість мають пряме відношення до групи Дмитра Фірташа. Вони скуповували титан за копійки, а після перепродавали продукт за спекулятивною ціною міжнародним компаніям. Так замість модернізації виробничих ліній ЗТМК державі було завдано чималої шкоди", – повідомляється в статті.

Як стверджує видання, новому менеджменту ЗТМК вдалося забезпечити безперебійний виробничий процес у взаємодії з Фондом держмайна.

Як Фірташ банкрутить ЗТМК "Вести"

"Велику підтримку ЗТМК вже надав безпосередньо і Фонд державного майна. Він сприяв в забезпеченні безперебійних поставок ільменітового концентрату з боку компанії ПрАТ ОГХК, що дозволило продовжити виробничі роботи на підприємстві. Якби не ця допомога ФДМ, комбінат вже сьогодні міг би простоювати, оскільки екс-менеджмент в буквальному сенсі слова обнулив всі сировинні склади флагмана з виробництва титану", – вказано в матеріалі.

ЗТМК – єдиний в Україні виробник губчастого титану. Підприємство також спеціалізується на виробництві титанового шлаку, титанових злитків і легованих сплавів. 51% акцій ЗТМК належить державі, 49% – компанії Фірташа Tolexis Trading Limited.