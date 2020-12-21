ЗМІ запідозрили Петрашка у 'роздачі' посад у Мінекономрозвитку

Міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігоря Петрашка запідозрили у нібито причетності до того, що посади в його відомстві займають люди, які можуть бути замішані в "сумнівних бізнес-схемах".

Про це пише видання "Капітал". Як відзначають журналісти, Петрашко може бути замішаний в призначенні чиновників поза конкурсом. Видання привело приклад, як в жовтні 2020 року на посаду голови Держслужби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів була призначена Владислава Магалецька.

Раніше вона обіймала посаду заступниці міністра АПК з євроінтеграції при Олексієві Павленку (який був міністром з грудня 2014 року по квітень 2016-го).

"У 2019 році Магалецька претендувала на посаду міністра АПК, поки відомство не приєднали до Мінекономіки. Кажуть, ніби тоді за її призначення пропонувалися щедрі "чайові". Але ніхто не взяв", – відзначається в матеріалі.

Пізніше, як стверджують автори статті, Петрашко подав кандидатуру Магалецької на затвердження та нібито домігся її призначення без конкурсу, лише за співбесідою, як виняток у зв'язку з пандемією.

У листопаді, знову без конкурсу, на посаду тимчасово виконуючого обов'язки голови правління "Державної продовольчо-зернової корпорації України" (ДПЗКУ) був призначений Андрій Власенко. Як сказано в матеріалі, за пару тижнів до цього Петрашко звільнив його з посади керівника державного підприємства "Укрлектрави" в зв'язку з неналежним виконанням службових обов'язків. На момент його звільнення податковий борг підприємства становив 12 млн грн.

За інформацією видання, Власенко з дружиною є засновниками цілого ряду комерційних структур: "Племінний завод "Плосківський", ТОВ "Броварський молочний альянс", ТОВ "Україна", ТОВ "Сіверський край", ТОВ "Компінвестбуд", ТОВ "Онікс". Деякі фірми переживають процес ліквідації, за іншими триває розслідування корупційних схем.

Також нібито з подачі Петрашкв в.о. керівника Державної служби праці став Віталій Сажиєнко, який до липня 2019 року працював заступником директора ДПЗКУ.

За інформацією видання, Петрашко і Сажиєнко створили за допомогою наявних у Держпраці важелів впливу на бізнес цілу "схемну індустрію" нібито для отримання тіньового прибутку.

Також стало відомо, що Петрашко вирішив призначити без конкурсу главу Держрезерву. Так, голову та його першого заступника призначать просто шляхом укладення контракту. Про це йдеться в розпорядженнях Кабінету міністрів №№ 1571 і 1572 від 16 грудня. Як сказано у розпорядженні, Кабмін погодився з пропозицією Петрашка про необхідність призначити на вакантну посаду голови Держрезерву шляхом укладення контракту про проходження державної служби.

Нагадаємо, народний депутат України, член комітету ВР з питань економічного розвитку Людмила Буймістер заявила, що депутати незадоволені роботою міністра економіки Ігоря Петрашко, який не має плану виходу з кризи і проводить незрозумілу кадрову політику.

У свою чергу депутат фракції "Батьківщина" Валентин Наливайченко заявив, що за 8 місяців роботи Петрашко не зробив жодного кроку, щоб допомогти українцям вижити під час карантину, і назвав його найбільш провальним міністром економіки.