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НАБУ взялося за ексчленів НКРЕКП через тарифи: всі подробиці

3.6т Читати матеріал російською

Детективи НАБУ затримали директора ДП "Оператор ринку", колишнього члена Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг Володимира Євдокимова.

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на джерела. За їхніми словами, Євдокимова затримали у справі про формулу "Роттердам+".

За даними джерел, підозри готові й ексглаві НКРЕКП Дмитру Вовку і ще трьом працівникам регулятора, а також двом топ-менеджерам ДТЕК.

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НАБУ взялося за членів НКРЕКП

НАБУ взялося за членів НКРЕКП

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 липня співробітники НАБУ прийшли з обшуками в інвестиційну компанію "Інвестиційний Капітал Україна" (ICU).

За даними НАБУ, після ухвалення НКРЕКП Порядку формування прогнозної ОРЦ електроенергії (формули "Роттердам +") вартість куплених ICU євробондів ДТЕК зросла на 60%. У ICU спростували будь-які звинувачення і заявили: всі операції були ринковими і здійснені у повній відповідності з законодавством.

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Місце
Україна
Тег
НКРЕКУ
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Мир Миру
Мир Миру
Сиру нам, сиру нам їсти наложила :- )))
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