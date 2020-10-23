Росія майже добудувала "Турецький потік", що позбавив Україну транзиту – ЗМІ

Болгарську ділянку трубопроводу "Турецький потік", по якій газ з Росії через Туреччину повинен надходити до Сербії, завершать у середині грудня. Російський проєкт вже позбавив Україну 45% транзиту газу.

Про це повідомляє болгарське видання Capital, передає "Інтерфакс-Україна". Відзначається, що газотранспортний оператор Bulgartransgaz підписав з підрядником Arkad доповнення до контракту, що передбачає завершення робіт 15 грудня.

Газопровід "Турецький потік" напряму з'єднує газотранспортну систему Туреччини і Росії і забезпечує поставки енергоресурсів до Туреччини, Південної і Південно-Східної Європи. Він дозволить поставляти в регіон до 31,5 млрд куб. м природного газу на рік.

Субпідрядниками будівництва, за даними Capital, виступають компанії з Росії та Білорусі. А самим консорціумом Arkad, який раніше позиціонувався як саудівський, керує громадянин Росії Юрій Швецов.

Що являє собою "Турецький потік"

Морська ділянка системи складається з двох паралельних ниток, що проходять по дну Чорного моря. Морський газопровід починається поблизу міста Анапа в Росії і виходить через 930 км на берег на захід від Стамбула, біля населеного пункту Кійікей у Фракії. Далі одна нитка сухопутного газопроводу з'єднує морську ділянку з існуючою газотранспортною системою Туреччини у міста Люлебургаз. Кінцева точка другої нитки – на кордоні Туреччини та ЄС.

Газопровід протяжністю 474 км діаметром 1200 мм повинен пройти від кордону Туреччини до Сербії.

Національний газотранспортний оператор Угорщини FGSZ почав підготовчі роботи для початку обов'язкового резервування нових газотранспортних потужностей на маршруті з Сербії в Угорщину. Початок поставок в Угорщину заплановано на другу половину 2021 року вихід на проєктну потужність – у другій половині 2022 року, повідомляється в недавньому меморандумі євробондів "Газпрому".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна у 2020 році транспортувала на 45% менше газу, ніж у 2019 році в зв'язку з будівництвом "Турецького потоку". Так, було втрачено близько 15 млрд кубометрів газу-транзиту.