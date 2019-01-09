''Зменшили темп'': Світовий банк несподівано ''опустив'' Росію

Всесвітній банк несподівано різко погіршив прогноз зі зростання економіки Росії з 1,8% до 1,5%. Прогноз зі зростання світової економіки при цьому був несуттєво знижений з 3 до 2,9%.

Як пише РБК, у порівнянні з прогнозом, випущеним у червні, темпи зростання світового ВВП переглянуті у бік зниження з 3 до 2,9% у 2019 році, а в наступні два роки зростання знизиться до 2,8% в рік.

"На початку 2018 року світова економіка працювала на всіх парах, але протягом року вона зменшила темп, і в наступному році ситуація може стати ще складнішою", — заявила головний виконавчий директор Всесвітнього банку Крісталіна Георгієва.

Новини Економіка Росії ізольована

На її думку, у міру посилення економічних і фінансових труднощів в країнах, що розвиваються поточні досягнення у сфері скорочення масштабів бідності у світі можуть виявитися під питанням.

У червні Всесвітній банк спрогнозував, що у 2019 році економіка Росії виросте на 1,8%. У січні прогнозоване зростання знижене на 0,3 в.п., до 1,5%, при цьому у 2020 і 2021 році російська економіка, вважають експерти ВБ, покаже річне зростання в 1,8%.

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Раніше російський фінансист Слава Рабінович заявив, що за ціни на нафту в $40 за барель економіка Росії вибухне катастрофічно швидко. А за ціни на нафту у $110 за барель вона вибухне в якійсь довшій перспективі, повільно загниваючи, за неконкурентоспроможної вартості капіталу.

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