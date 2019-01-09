МоваЯзык
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

''Зменшили темп'': Світовий банк несподівано ''опустив'' Росію

3.6тЧитати матеріал російською

Всесвітній банк несподівано різко погіршив прогноз зі зростання економіки Росії з 1,8% до 1,5%. Прогноз зі зростання світової економіки при цьому був несуттєво знижений з 3 до 2,9%.

Як пише РБК, у порівнянні з прогнозом, випущеним у червні, темпи зростання світового ВВП переглянуті у бік зниження з 3 до 2,9% у 2019 році, а в наступні два роки зростання знизиться до 2,8% в рік.

"На початку 2018 року світова економіка працювала на всіх парах, але протягом року вона зменшила темп, і в наступному році ситуація може стати ще складнішою", — заявила головний виконавчий директор Всесвітнього банку Крісталіна Георгієва.

Новини
Економіка Росії ізольована

На її думку, у міру посилення економічних і фінансових труднощів в країнах, що розвиваються поточні досягнення у сфері скорочення масштабів бідності у світі можуть виявитися під питанням.

У червні Всесвітній банк спрогнозував, що у 2019 році економіка Росії виросте на 1,8%. У січні прогнозоване зростання знижене на 0,3 в.п., до 1,5%, при цьому у 2020 і 2021 році російська економіка, вважають експерти ВБ, покаже річне зростання в 1,8%.

Економіка Росії

Економіка Росії

rusvesna.su

Раніше російський фінансист Слава Рабінович заявив, що за ціни на нафту в $40 за барель економіка Росії вибухне катастрофічно швидко. А за ціни на нафту у $110 за барель вона вибухне в якійсь довшій перспективі, повільно загниваючи, за неконкурентоспроможної вартості капіталу.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія
Теги
РосіяВсесвітній банкНовини Росії
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
2
1
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Александрович Алексей
Александрович Алексей
На 2018 год прогноз был 1,7% вроде как, по итогу на ноябрь 1.8%, декабрь должен добавить, так как в декабре у торговли обычно растут обороты. Сам факт того, что даже под санкциями экономика РФ показывает рост, уже говорит о многом!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Виобщемм вместо катастрофичного взрыва экономика РФ растет. Кстати при нефти за 27 в 2015 нихрена РФ не взорвалась
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Maxonin Igor
Maxonin Igor
Россия способна стать крупнейшей экономикой Европы к 2030 году, указывают аналитики банка Standard Chartered в своем прогнозе, выдержки из которого приводит Bloomberg.
Показать комментарий полностью
Ответить
6
0
2 из 3 ответов | показать все
Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Maxonin Igor, "Способна" не значит "станет". Русские могут похерить все прогнозы, особенно положительные.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Проходил мимо, и публичным домом. Впрочем это уже...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наші блоги