Злякалися санкцій: у Росії компанії почали позбавлятися від долара

У Росії декілька великих компаній почали тестувати механізми укладання угод за кордоном без розрахунку в доларах.

Як повідомляє Reuters, причиною стали погрози США розширити санкції, які вже обмежили доступ низці компаній РФ до міжнародної банківської системи. При цьому Кремль закликав компанії укладати більше угод із використанням інших валют, щоб скоротити залежність від долара.

"Російська "Алроса", найбільший у світі виробник алмазів у каратах, повідомила, що влітку завершила пробну угоду в юанях із китайським клієнтом і ще одну транзакцію не в доларах із клієнтом з Індії. Серед інших компаній, які працюють над схожими угодами, "Сургутнафтогаз","Русагро" і "Норильський нікель", — повідомило видання.

Зазначається: незважаючи на всі зусилля, російські компанії обмежені в своїх діях, оскільки залежність від доларових угод залишається досить сильною.

"Основна частина надходжень іноземної валюти у РФ припадає на продаж нафти, ціна якої номінована в доларах. Крім того, закордонні банки, широко представлені в США, можуть побоюватися співпраці з будь-якою компанією, яка перебуває під американськими санкціями, навіть якщо розрахунки за угодами здійснюються не в доларах", — наголошується у матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, США і їхні союзники ввели санкції проти Росії у 2014 році за анексію Криму в Україні. Вашингтон у серпні пригрозив розширенням обмежень, звинувативши Москву у використанні нервово-паралітичної речовини для атаки на колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію у Великобританії.

Нові заходи, про які ймовірно буде оголошено в листопаді, можуть торкнутися доларових угод, кажуть американські законодавці.