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Злякалися санкцій: у Росії компанії почали позбавлятися від долара

8.5тЧитати матеріал російською

У Росії декілька великих компаній почали тестувати механізми укладання угод за кордоном без розрахунку в доларах.

Як повідомляє Reuters, причиною стали погрози США розширити санкції, які вже обмежили доступ низці компаній РФ до міжнародної банківської системи. При цьому Кремль закликав компанії укладати більше угод із використанням інших валют, щоб скоротити залежність від долара.

"Російська "Алроса", найбільший у світі виробник алмазів у каратах, повідомила, що влітку завершила пробну угоду в юанях із китайським клієнтом і ще одну транзакцію не в доларах із клієнтом з Індії. Серед інших компаній, які працюють над схожими угодами, "Сургутнафтогаз","Русагро" і "Норильський нікель", — повідомило видання.

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Зазначається: незважаючи на всі зусилля, російські компанії обмежені в своїх діях, оскільки залежність від доларових угод залишається досить сильною.

"Основна частина надходжень іноземної валюти у РФ припадає на продаж нафти, ціна якої номінована в доларах. Крім того, закордонні банки, широко представлені в США, можуть побоюватися співпраці з будь-якою компанією, яка перебуває під американськими санкціями, навіть якщо розрахунки за угодами здійснюються не в доларах", — наголошується у матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, США і їхні союзники ввели санкції проти Росії у 2014 році за анексію Криму в Україні. Вашингтон у серпні пригрозив розширенням обмежень, звинувативши Москву у використанні нервово-паралітичної речовини для атаки на колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію у Великобританії.

Нові заходи, про які ймовірно буде оголошено в листопаді, можуть торкнутися доларових угод, кажуть американські законодавці.

Читайте всі новини по темі "Санкції проти Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Санкції проти Росії
Місце
Росія
Об'єкти
Росіясанкции
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Ну, что, ватоправославные, выбирайте - или потеря рынка или санкции.
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pompadur marselina
pompadur marselina
Абозовские дегенераты, не можете понять, так просто тупо запомните: торговля на внешнем рынке в местных валютах гораздо выгоднее, когда сделка не касается третьей стороны. Валюта- всего лишь ничем не обеспеченая бумага, кроме мифических "обязательств" финансовых институтов стран (ФРС,МинФин и т.д). Зависимость от американского доллара приобрела характер массового психоза после 2-й мировой войны, когда Европа лежала в руинах, а в США был экономический подьем. С тех пор доллар приобрел статус сначала резервной а затем и основной валюты для расчетов между компаниями в разных странах и выплаты долгов по обязательствам. Так проще, но это не выгодно! Россия, Китай, Индия, Иран, Турция и другие игроки договорились часть сделок производить в своих валютах. Это начало конца гегемонии доллара в мировой торговле!
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
pompadur marselina, ага, ватодалбайоб, ты свою "фин грамотность" уже показал.))) Удачных торгов.)) Рупиями и зайчиками..
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Мамеко Сергей
Мамеко Сергей
pompadur marselina, ты в твиттере опубликуй свой опус.Я думаю,тут Нобелевской премией пахнет в области экономики)))))
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Русский Солдат
Русский Солдат
Потихоньку, полегоньку, как говорится процесс пошел. Америкосы с ужасом наблюдают начало конца долларовой гегемонии.
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Ебанько Михуйло
Ебанько Михуйло
Мамеко Сергей, Дурачок ты шароварный,одно слово-мемека.Крупнейшие экономики мира делают шаги по уходу от зависимости от доллара и амерам это похуй?Мемека дважды.Ты ввёл новую степень дебильности-Мемека.В одном Парубии сколько Мемек?
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Мамеко Сергей
Мамеко Сергей
Русский Солдат, спасибо,рассмешил от души)))Сегодня Госдеп США будет экстренно собираться.А если ещё твой высер прочитают,то ваще Трамп все визиты и встречи отменит.Будут думать,чё делать.))))))))))))
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