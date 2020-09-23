"Злив" від фінансової розвідки США виявив фінансування британського парламенту з Росії

Серед документів фінансової розвідки США, які пролили світло на участь найбільших банків в переказах "брудних" грошей, виявилось прізвище чоловіка однієї з найбільших спонсорів Консервативної партії Великобританії. Він отримував гроші від російського магната, який пов'язаний із Кремлем.

Йдеться про Володимира Чернухина, чоловіка Любові Чернухиної. Про це з посиланням на Financial Times повідомив російський сайт "Инопресса".

"Він отримав 6 млн фунтів стерлінгів від компанії, пов'язаної з Сулейманом Керімовим, російським мільярдером і політиком, на якого США в 2018 році наклали санкції, посилаючись на його зв'язки з Кремлем", – йдеться в матеріалі.

Сайт зазначив, що Чернухін займав посаду заступника міністра фінансів Росії при Володимирі Путіні в період з 2000 по 2002 рік. За даними видання, грошовий переказ був здійснений у 2016 році. При цьому Керімов заперечує зв'язки з Чернухіною, а подружжя Чернухіних публічно заперечує, що отримувало від Керімова гроші.

Спонсорували Консервативну партію

Financial Times уточнює, що з 2012 року Чернухіна пожертвувала 1,7 млн фунтів стерлінгів Консервативній партії і потрапила в об'єктиви фотокамер з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном, а також з двома його попередниками. Зокрема, вона заплатила 160 тис. фунтів стерлінгів за участь у тенісному матчі між Джонсоном і тодішнім прем'єр-міністром Девідом Кемероном.

Бізнесмен Керімов, у якого є дипломатичний паспорт, був названий Forbes в серпні найбагатшою людиною Росії. Його статок оцінюється в $25 млрд. Він був членом верхньої палати російського парламенту з 2008 року, а e 2018 році Мінфін США наклав санкції на нього як на посадову особу уряду Російської Федерації.

Вершечок айсберга

Усередині Консервативної партії, йдеться в публікації, переживають про "російські гроші у Вестмінстері" і припускають, що виявлене підживлення з Росії – лише вершина айсберга.

"Прес-секретар Консервативної партії вказав, що у Великій Британії є люди російського походження, які є британськими громадянами і мають демократичне право робити пожертвування політичній партії. Багато з них були відкритими критиками Путіна, і було б абсолютно неправильно і дискримінаційно міряти всіх однією міркою", – йдеться в матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, великі бізнесмени, чиновники і скандальні політики переказували мільярди "брудних" доларів по всьому світу, а великі банки сприяли в цьому. Про це йдеться в документах одного з найзакритіших підрозділів Мінфіну США по боротьбі з фінансовими злочинами – FinCEN.

Документи фінансової розвідки США, що викривають участь найбільших світових банків в переказах "брудних" грошей, є достатньою підставою для початку розслідування діяльності як банків, так і тих, хто відправляв кошти.