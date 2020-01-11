Злили 18 мільйонів: "Укрзалізницю" викрили у масштабній корупційній схемі

"Укрзалізниця" закупила газ за 7,7 тисячі гривень за тисячу кубометрів – це ціна на рівні найдорожчого палива в прейскуранті "Нафтогазу".

Таким чином, залізничний оператор без тендера заплатив 18 мільйонів гривень за газ. Про це на Facebook повідомив журналіст Юрій Ніколов.

"Прямо зараз розслідують діяння "невстановлені кола осіб", які місяць тому без тендеру злили 18 мільйонів гривень за газ. Виявилося, що залізничним махінаторам був великий сенс приховувати свою оборудку", – пише журналіст.

За його словами, постачальником для УЗ була компанія з оточення президента найбільшої газодобувної компанії України Burisma Holdings Миколи Злочевського.

"З огляду на, що постачальник із кубла Злочевського, то він явно поставляв газ українського виробництва. А його на "Українській енергетичній біржі" як раз під час закупівлі УЗ без тендеру продавали-купували на чверть дешевше", – зазначив Ніколов.

У підсумку журналісти прийшли до висновку, що постачальники "Укрзалізниці" наварилися на цій схемі майже на 4 мільйони гривень.

Після публікації про відповідне порушення тендерного законодавства "Укрзалізниця" повідомила, що цю угоду нібито ще з грудня розслідує Департамент економічної та інформаційної безпеки залізниці.

"Укрзалізниця" закупила газ за 7,7 тисячі гривень за тисячу кубометрів – ця ціна на рівні найдорожчого палива в прейскуранті "Нафтогазу" "Наші гроші"

"Укрзалізниця" закупила газ за 7,7 тисячі гривень за тисячу кубометрів – ця ціна на рівні найдорожчого палива в прейскуранті "Нафтогазу" "Наші гроші"

"Укрзалізниця" закупила газ за 7,7 тисячі гривень за тисячу кубометрів – ця ціна на рівні найдорожчого палива в прейскуранті "Нафтогазу" "Наші гроші"

"Укрзалізниця" закупила газ за 7,7 тисячі гривень за тисячу кубометрів – ця ціна на рівні найдорожчого палива в прейскуранті "Нафтогазу"

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